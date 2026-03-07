La Guardia Revolucionaria iraní anuncia que ha atacado dos petroleros en Ormuz

February 17, 2026, Strait Of Hormuz, Persian Gulf, Iran: The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) is conducting a military drill in the Strait of Hormuz, in the Persian Gulf, southern Iran. This large-scale exercise follows an increased United States - Europa Press/Contacto/Sepahnews

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado que ha atacado en las últimas horas dos petroleros en el estrecho de Ormuz e insistido en que este paso comercial estratégico se encuentra cerrado por motivos de seguridad por los ataques de EEUU e Israel y la respuesta iraní en la región.

En un primer comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim, la Guardia Revolucionaria justifica el ataque en que el petrolero, de nombre 'Prima', fue alcanzado "esta mañana" por un avión no tripulado después de que el carguero ignorara "repetidas advertencias de la Marina de la Guardia Revolucionaria" sobre la inseguridad del estrecho, que "estaba cerrado al tráfico".

La Guardia avisa que "el estratégico estrecho de Ormuz ha estado bajo control por octavo día debido a la maliciosa agresión de terroristas estadounidenses, el martirio del Líder de la Ummah Islámica", en referencia al fallecido líder supremo Alí Jamenei, "y la agresión contra la región del golfo Pérsico y el estrecho", según el comunicado publicado por Tasnim.

"Los petroleros y buques comerciales aliados con los países en guerra no pueden pasar por este estrecho", recuerda.

Poco después, la Guardia ha informado de un segundo ataque contra un petrolero comercial identificado como el 'Louis P.', con bandera de las Islas Marshall.

"La Armada de la Guardia Revolucionaria había anunciado previamente que todos los activos del régimen sionista asesino de niños y de los terroristas estadounidenses en la región son objetivos legítimos para las fuerzas armadas de la República Islámica", avisa el segundo comunicado, también recogido por Tasnim.