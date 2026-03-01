Irán.- AMP.- La Guardia Revolucionaria lanza cuatro misiles contra el portaaeronaves estadounidense 'Abraham Lincoln'

Archivo - April 13, 2022, USS Abraham Lincoln, Japan: The U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln, sails in formation during a U.S.-Japan bilateral exercise, April 13, 2022 in the Atlantic Ocean. - Europa Press/Contacto/Mcs Aleksandr Freutel/Planet

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo del lanzamiento de cuatro misiles balísticos sobre el portaaviones 'USS Abraham Lincoln' que, según la respuesta norteamericana, ni siquiera se acercaron al buque.

"Tras las arrogantes acciones y el ataque de los enemigos estadounidenses y sionistas, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ha atacado el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' con cuatro misiles balísticos", ha informado la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria ha destacado que ha pasado a una "nueva fase" en la respuesta al ataque estadounidense e israelí y que "la tierra y el mar se convertirán en el cementerio de los agresores terroristas".

El 'Abraham Lincoln' es un portaaviones nuclear de clase Nimitz, principal herramienta de proyección de aviones de combate de la Armada estadounidense. Fue botado en 1988 y su zona habitual de despliegue es el Pacífico, pero ha participado en la invasión de Irak y ahora está de nuevo en la zona del golfo Pérsico.

En su respuesta, el CENTCOM ha asegurado que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron" y el 'Lincoln' "continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní".