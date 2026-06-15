Irán.-AMP.- Guterres reivindica el acuerdo entre EEUU e Irán como "paso fundamental" hacia una resolución "pacífica"

Archivo - BEIJING, May 12, 2026 -- United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a press conference at the United Nations Office at Nairobi (UNON) in Nairobi, Kenya, May 11, 2026. Guterres and Kenyan President William Ruto on Monday lau - Europa Press/Contacto/Yang Guang - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha felicitado "calurosamente" a Estados Unidos e Irán por el acuerdo provisional de paz alcanzado este domingo, al tiempo que ha reivindicado al mismo como un "paso fundamental" hacia la resolución "pacífica" del conflicto desatado el pasado 28 de febrero a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán.

"Felicito calurosamente a Estados Unidos e Irán por haber alcanzado un acuerdo de paz que prevé un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Ormuz, así como un marco para futuras negociaciones", ha manifestado Guterres en un mensaje en redes sociales en el cual ha aseverado que ello supone un "paso fundamental hacia la resolución pacífica del conflicto".

En esa línea, ha instado a las partes implicadas a aprovechar "este nuevo impulso" y a "redoblar sus esfuerzos" en aras de alcanzar una solución "definitiva" a las hostilidades, a la par que ha reiterado la disposición de Naciones Unidas a "apoyar" a las partes para lograr una paz "duradera" y "global".

A renglón seguido, el secretario general ha trasladado su "más sincero agradecimiento" a Pakistán, Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y otros países de la región, por el "papel constructivo" que, ha asegurado, han desempeñado al "apoyar las negociaciones" que han conducido al acuerdo de paz.

"IMPACTO DEVASTADOR EN LOS DERECHOS HUMANOS EN TODA LA REGIÓN"

Horas después, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha señalado su "satisfacción" por el anuncio de un acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades en Irán. "El conflicto ha tenido un impacto devastador en los Derechos Humanos en toda la región y en el resto del mundo. Los últimos meses han demostrado que las profundas diferencias existentes en la región no pueden resolverse por medios militares", ha señalado.

De esta forma, Turk ha denunciado el uso de la fuerza contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos, que ha dejado "miles de civiles, incluidos cientos de niños muertos" y ha destruido hospitales, escuelas, viviendas y otras infraestructuras.

"Reitero mi llamamiento para que se hagan públicos los resultados de la investigación estadounidense sobre el terrible ataque contra la escuela de Minab", ha incidido sobre el bombardeo registrado en los primeros compases de la ofensiva y que dejo decenas de escolares muertos.

Del mismo modo, Turk ha tachado de "completamente inaceptables" los ataques de Teherán "contra infraestructuras civiles en los países del Golfo y Jordania", al tiempo que ha censurado el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"El bloqueo ha tenido graves consecuencias para la economía mundial, para la entrega de ayuda humanitaria y para las personas más vulnerables, incluidos unos 20.000 marinos mercantes", ha afirmado.

Respecto a la población iraní, ha lamentado que se encuentra "atrapada entre la guerra y una represión cruel". "Desde que las autoridades mataron a miles de personas durante la brutal represión de las protestas en enero de este año, han intensificado su dura campaña represiva, arrestando a miles de personas e imponiendo restricciones aún más severas al espacio cívico", ha afeado, criticando que al menos a 40 personas han sido ejecutadas por motivos relacionados con la seguridad nacional.

El primero en anunciar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha sido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien se ha referido al mismo como un Acuerdo de Paz con el cual "las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", explicó el dirigente paquistaní en un mensaje publicado en redes sociales.

La ratificación del mismo tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en Suiza, según ha avanzado Sharif y confirmado Teherán y Estados Unidos. De hecho, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha calificado de "posible" que el mandatario norteamericano Donald Trump vaya personalmente al acto.