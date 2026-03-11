Irán.- AMP.- Hamás traslada su "sincera felicitación" a Irán por la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo

09 March 2026, Iran, Teheran: Demonstrators wave Iranian national flags as they gather for a rally in support of the new Supreme Leader at Enghelab Square in downtown Tehran. Iran marked the appointment of Ayatollah Mojtaba Khamenei, who succeeded his fat - Iranian Supreme Leader's Office/ DPA

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha expresado este miércoles su "sincera felicitación" a Irán por la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, en sustitución de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Expresamos nuestra sincera felicitación a nuestros hermanos en la República Islámica de Irán por la elección de su eminencia, el ayatolá Mojtaba Jamenei, como líder de la Revolución Islámica", ha manifestado el portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem.

Así, ha destacado que Hamás "le desea éxito a la hora de materializar las esperanzas del pueblo iraní para quebrar la agresión israelí-estadounidense y evitar que las fuerzas de la arrogancia mundial impongan su voluntad sobre Irán", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

A las reacciones se ha sumado Yihad Islámica, cuyo secretario general, Ziad al Najala, ha felicitado a Mojtaba Jamenei "por su elección como líder de la Revolución Islámica de Irán". "Todos los pueblos libres del mundo están con usted y consideran su resiliencia, su lucha y su victoria una victoria para ellos y sus justas causas", ha explicado.

Al Najala ha destacado que entre estas causas destaca "la del resistente pueblo palestino, que está constantemente en una confrontación con Estados Unidos e Israel, así como la de sus hermanos en los valientes combatientes de la resistencia en Líbano", en referencia al partido-milicia chií Hezbolá, también respaldada por Teherán.

El Movimiento Muyahidín Palestino, escindido de Al Fatá, ha aplaudido también el nombramiento de Mojtaba Jamenei y ha subrayado que "se trata de un paso que muestra la cohesión en la República Islámica de Irán, la unidad en sus instituciones y su capacidad para superar la adversidad".

"Elegir tan rápidamente a un guía supremo ante una agresión bárbara por parte del enemigo estadounidense e israelí es prueba de su fracaso e incompetencia", ha argumentado, al tiempo que ha expresado su deseo de que "Irán siga jugando su papel a la hora de apoyar a los oprimidos y las justas causas de la nación, en cuyo centro está Palestina y su honorable resistencia, hasta que la ocupación israelí sea arrancada del cuerpo de la nación".

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.