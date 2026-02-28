14 February 2026, Bavaria, Munich: Reza Pahlavi, son of the deposed Iranian Shah Mohammad Reza Pahlavi, speaks during a press conference at the 62nd Munich Security Conference. Photo: Marijan Murat/dpa - Marijan Murat/dpa

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha calificado este sábado de "intervención humanitaria" el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra los centros de poder en Teherán y más objetivos militares en el país, pidiendo a la ciudadanía "acabar la tarea" para poner fin a la República Islámica.

"La ayuda que el presidente de Estados Unidos había prometido al valiente pueblo de Irán ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria, y su objetivo es la República Islámica, su aparato de represión y su maquinaria de muerte, no el país y la gran nación de Irán", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

En todo caso, ha recalcado que ahora "la victoria final" depende del pueblo iraní. "Somos nosotros, el pueblo de Irán, quienes terminaremos esta tarea en esta batalla final. Se acerca el momento de volver a las calles", ha afirmado,

El aspirante al trono persa, que ha ganado visibilidad pública con la última oleada de manifestaciones en Irán y se postula como dirigente ante un eventual cambio de régimen, ha reiterado la llamada a la cúpula militar y a los agentes de seguridad en Irán para que protejan a Irán y a la nación iraní en lugar de "a la República Islámica y sus líderes".

Cuando, a su juicio, está colapsando el régimen de los ayatolás, ha pedido garantizar una transición "segura y estable", avisando que de lo contrario estas fuerzas "se hundirán en el barco de Alí Jamenei y su régimen tambaleante", en referencia al líder supremo.

PIDE CAUTELA A TRUMP Y PROTEGER LAS VIDAS CIVILES

La parte final del mensaje la dedica al presidente estadounidense, Donald Trump, al que pide que ejerza la "máxima cautela posible" para proteger la vida de los civiles iraníes.

"El pueblo de Irán es su aliado natural y el aliado del mundo libre, y no olvidará su ayuda durante el período más difícil de la historia contemporánea de Irán", ha afirmado.

Por último a la ciudadanía de Irán, Reza Pahlavi le pide mantenerse centrada en el "objetivo final" de "recuperar Irán". "Por ahora, permanezcan en sus hogares y mantengan la calma y la seguridad. Manténganse alerta y preparados para volver a las calles para la acción final en el momento oportuno, que les comunicaré", ha indicado, insistiendo en que la población permanezca atenta a sus mensajes.

EL CNRI DECLARA UN GOBIERNO PROVISIONAL

Quien también se ha pronunciado en las últimas horas ha sido otra histórica oposición como es el Consejo Nacional para la Resistencia de Irán (CNRI), que ha declarado un gobierno provisional y manifestado su profundo rechazo al "neofascista" hijo del sah.

El CNRI es la columna vertebral es la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI), un grupo armado fundado en 1965 que participó activamente en la revolución que derrocó al sah en 1979. Con un discurso islamista mezclado con una adaptación de la ideología marxista, combatió del lado del régimen iraquí de Sadam Husein en la guerra con Irán entre 1980 y 1988, lo que provocó un aumento de la represión contra el grupo y un creciente rechazo popular por esta decisión.

El grupo fue perseguido por las autoridades instauradas en Irán tras la Revolución Islámica, lo que llevó al entonces líder del grupo, Masud Rajavi, a alcanzar en 1986 un pacto con Husein en plena guerra entre ambos, tras lo que el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini, ordenó la ejecución de supuestos miembros y simpatizantes de la organización, que tiene a su cúpula asentada fuera del país.

El CNRI está liderado precisamente por la mujer de Rajavi, Maryam, quien este sábado ha hecho un llamamiento a la proteccion de la población civil "contra la dictadura religiosa y los remanentes del fascismo monárquico que pretenden robar la revolución democrática".

"En la guerra que ha estallado hoy por los programas nucleares y de misiles del régimen clerical, programas que la Resistencia iraní expuso hace tres décadas, todas las partes involucradas deben ejercer el máximo cuidado para evitar cualquier daño al pueblo iraní y a la infraestructura civil del país", ha solicitado.

"Nuestro camino conduce al futuro y al establecimiento de una república democrática, no al retorno a la dictadura sepultada del pasado", ha indicado en la presentación de un "plan de diez puntos" para "la transferencia de la soberanía al pueblo de Irán con el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán como gobierno provisional".

Rajavi ha avisado a la comunidad internacional que "solo el pueblo de Irán posee la legitimidad para determinar el futuro político de su país" y "ningún futuro para Irán puede lograrse desde el exterior".

Horas antes, Rajavi aseguraba que Pahlavi, el "hijo del exdictador" busca establecer "un sistema neofascista" basado en "la represión de las nacionalidades oprimidas" como un "componente esencial de su agenda".

"Las vergonzosas posiciones adoptadas por esta corriente subrayan un principio fundamental: la libertad de Irán requiere una clara demarcación de la dictadura del sah y una firme adhesión al principio rector de 'ni el sah ni los mulás".