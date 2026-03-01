Irán.-AMP.-El hijo del sah ve en la muerte de Jamenei un paso hacia futuro libre y prevé el fracaso de cualquier sucesor

January 16, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: REZA PAHLAVI, Iranâ€s crown prince living in exile, speaks at a press conference at the National Press Club in Washington, DC, on January 16, 2026. His name has been widely shouted by demonstrators - Europa Press/Contacto/Ali Khaligh

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha celebrado la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la ha presentado como el comienzo de una "gran celebración nacional" y un paso hacia un "futuro libre y próspero", advirtiendo de que cualquier intento de perpetuar el régimen "fracasará" por falta de legitimidad.

"Alí Jamenei, el déspota sanguinario de nuestra época, asesino de decenas de miles de los hijos e hijas más valientes de Irán, ha sido borrado de la faz de la historia. Con su muerte, la República Islámica ha llegado a su fin y muy pronto será relegada al olvido", ha expresado en una publicación en redes sociales.

Así las cosas, Pahlavi ha lanzado un ultimátum a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como al Ejército, a los que ha advertido de que "esta es su última oportunidad de unirse a la nación" y "ayudar a garantizar la transición estable de Irán hacia un futuro libre y próspero".

En la misma línea, el primogénito del sah ha aseverado que cualquier intento de dar continuidad al régimen de Jamenei "está condenado al fracaso desde el principio", pues su eventual sustituto no solo "no tendrá ni legitimidad ni longevidad", sino que además será señalado como "cómplice de los crímenes de este régimen".

"Este puede ser el comienzo de nuestra gran celebración nacional, pero no es el final del camino", ha manifestado, dirigiéndose esta vez al pueblo iraní, al que ha llamado a tomar las calles. "Juntos, unidos y firmes, lograremos la victoria final y celebraremos la libertad de Irán en toda nuestra querida patria", ha apostillado.

LA "HORA DE LA LIBERTAD", GRACIAS A TRUMP

Reza Pahlavi se ha mostrado especialmente agradecido con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien --a su juicio-- ha acercado al Irán a "la hora de la libertad"; libertad que pretende alcanzarse mediante la elaboración de "una nueva constitución seguida de elecciones libres bajo supervisión internacional".

"Donald Trump expuso las graves amenazas que el principal patrocinador mundial del terrorismo representa para EEUU y sus aliados. También se dirigió al pueblo iraní --las víctimas más longevas del régimen-- declarando que 'la hora de su libertad está cerca'. Señor presidente: Gracias. Sus palabras han dado fuerza al pueblo iraní, y estoy seguro de que afrontarán este momento", ha expresado en una columna de opinión publicada en el diario 'The Washington Post'.

Del mandatario estadounidense, Pahlavi ha ensalzado también --entre otras-- "la claridad moral y la acción decisiva" con la que "se retiró del irresponsable acuerdo nuclear con Irán". "Durante años, mis compatriotas han pedido al mundo libre que los apoye. Ahora, el presidente Trump ha respondido a su llamado. El pueblo iraní sabe que no está solo", ha continuado.

El hijo del sah ha subrayado no obstante que --con o sin el apoyo de EEUU e Israel-- "la victoria final la forjará el pueblo iraní". Así, una vez alcanzada su libertad, ha augurado Pahlavi, "Irán reanudará, tras décadas, sus antiguos y cálidos vínculos con Estados Unidos", dando lugar a "una era de paz y prosperidad" marcada por el "renacimiento" de Irán.

En la misma línea, ha considerado que "un Irán democrático transformaría Oriente Medio", promoviendo "un marco de paz regional más amplio que vincule a Irán, Israel y (sus) vecinos árabes mediante la cooperación, en lugar de la confrontación".

"A diferencia del odio del régimen iraní hacia Estados Unidos, el pueblo iraní ama a Estados Unidos. El presidente Trump y muchos legisladores estadounidenses han expresado su solidaridad con el pueblo iraní. Por ese apoyo, estamos profundamente agradecidos", ha reiterado Reza Pahlavi antes de pedir a "(sus) amigos estadounidenses y a la comunidad internacional" que continúen a su lado y "estén preparados para reconocer un gobierno de transición legítimo cuando llegue ese momento".

Donald Trump había anunciado apenas unos momentos antes la muerte del líder supremo de Irán en el marco de los ataques lanzados por Estados Unidos a Israel este sábado contra el centro del poder en Teherán en una operación con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán.

Según Trump, el ayatolá "no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" en colaboración con Israel. "Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada", ha afirmado sobre la operación que ha acabado con la vida de Jamenei, segundo líder de la República Islámica tras el fundador, el ayatolá Ruholá Jomeini, al que sustituyó.

En palabras del presidente de Estados Unidos "esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país" y en una llamada a las fuerzas de seguridad y a los miembros de la Guardia Revolucionaria ha asegurado que pueden tener "inmunidad" si se rinden en este momento.

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra "ubicaciones que suponían una amenaza inminente", con el sector militar y nuclear en el foco. Washington ha declarado que el objetivo de la ofensiva es "desmantelar el aparato de seguridad del régimen", apuntando a un cambio de régimen y la caída de los ayatolás.

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Estados Unidos atacó por sorpresa este sábado a Irán con el apoyo de Israel. Las autoridades iraníes han denunciado una "agresión militar criminal" que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y han lanzado ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.