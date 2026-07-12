TEHRAN, June 20, 2026 -- This photo provided by Ministry of Information in Oman on June 20, 2026 shows a view of the Strait of Hormuz. Iran's main military command Khatam al-Anbiya Central Headquarters announced Saturday the closure of the Strait of Ho - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La UKMTO, la agencia de comercio marítimo de la Armada británica, ha recomendado este domingo a todos los barcos en Ormuz que extremen precauciones ante la reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos a raíz de un ataque atribuido a Teherán contra el carguero 'Galaxy' que ha terminado con un marinero indio desaparecido.

El Ministerio de Exteriores de India ha confirmado que los servicios de rescate de Omán, al otro lado del estrecho, han rescatado a una decena de sus marineros pero el último todavía no ha sido encontrado.

"La Embajada mantiene un contacto estrecho con las autoridades omaníes, la dirección del buque y las partes interesadas, y está prestando toda la ayuda posible", añade el Ministerio en un comunicado publicado en redes sociales.

El Gobierno indio expresa además su "preocupación" por los "continuos ataques contra buques comerciales" en esta zona. Por ello pide una "desescalada inmediata de la tensión" y la finalización de las negociaciones abiertas para lograr una solución diplomática "para que la paz y la estabilidad puedan volver a la región".

"Deben cesar los ataques contra buques comerciales e infraestructuras civiles y hay que recuperar lo antes posible la navegación y el comercio libre y sin trabas a través de las rutas marítimas de la región, con respeto al derecho internacional", ha añadido.

Mientras tanto, la UKMTO avisa que la situación ahora mismo en Ormuz es "grave", según su última actualización operativa de esta mañana en la que, sin embargo y frente a la declaración original iraní, asegura que la ruta sur del estrecho "permanece disponible y se ha ampliado para permitir el tráfico bidireccional".

"Los buques pueden transitar por la ruta sur sin coordinación. No existe ninguna autoridad que regule el paso ni el pago de tasas para ninguna ruta", ha indicado la agencia marítima británica con información adicional del Mando Central de la Marina de EEUU.