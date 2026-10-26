AMP.- Irán acuerda "fortalecer la cooperación" en materia de seguridad con Arabia Saudí, Turquía y Pakistán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el Consejo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei. - PRESIDENCIA IRÁN

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Altos cargos de Irán, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán han acordado este lunes mantener conversaciones para "fortalecer la cooperación" en materia de seguridad, en un intento de rebajar las tensiones a nivel regional en pleno 'impasse' de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado febrero.

"Los participantes acordaron continuar las conversaciones para fortalecer la cooperación entre los cuatro países de la región, incluso en el ámbito de la paz y la seguridad en la región", ha recogido un comunicado conjunto sobre el encuentro.

La primera reunión del denominado Pacto de La Meca, la alianza defensiva integrada por Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, con Irán ha tenido lugar este lunes en Teherán con participación del presidente, Masud Pezeshkian, y del secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, por parte del país anfitrión.

En este sentido, el mandatario iraní ha ensalzado la cooperación regional, incidiendo en que la República Islámica "está dispuesta a tomar medidas para profundizar" dicha cooperación. Todo con la idea de "resolver las diferencias y aprovechar las capacidades comunes de los países islámicos, y a apoyar cualquier entendimiento que conduzca al fortalecimiento de la unidad, la cohesión, la seguridad y el desarrollo de la región".

Pezeshkian ha subrayado la necesidad de "la unidad y la cohesión del mundo islámico" afeando que los "actos violentos y crímenes generalizados" de Israel y Estados Unidos en la región. "Estas acciones carecen de justificación legal, humana o racional, y hacen más evidente que nunca la necesidad de que los países islámicos adopten un enfoque común para hacer frente a la agresión y la inseguridad", ha añadido.

Ha llamado así a que los países islámicos alcancen "un entendimiento común de sus metas, tracen una visión clara y prosigan la implementación de los acuerdos con compromiso mutuo hasta alcanzar los resultados esperados", pidiendo "resultados tangibles y generar una verdadera transformación en las relaciones regionales".

Frente a la ofensiva militar, el presidente de Irán ha señalado que "la unidad y la cohesión interna" se ha fortalecido y ha aumentado la "solidaridad" de la nación. "El pueblo de nuestro país, a pesar de las pérdidas y las dificultades sufridas, defendió su tierra con fuerza y firmeza. La idea de que se pueda obligar a la nación iraní a rendirse es falsa e infundada", ha agregado.

De esta forma, ha avisado que tanto Washington como Tel Aviv buscan "crear una división entre las naciones musulmanas y debilitar gradualmente a los principales países islámicos" por lo que considera que frente a esto hay que reforzar la cooperación mutua y el apoyo mutuo.

AMENAZAS DE EEUU "SIN EFECTO"

Por su parte, Rezaei ha destacado que la presencia de altos cargos de estos países en Irán "demuestran que las amenazas americanas no tienen mucha influencia en los países del mundo".

"Altos cargos de Turquía, Pakistán y Arabia Saudí creen que la solución a los problemas de la región está en la cooperación entre los cuatro países", ha argumentado el responsable iraní.

Rezaei ha destacado que los delegados "han llegado a la conclusión de que la seguridad en Asia occidental debe conseguirse desde dentro de la región y de que hay que evitar cualquier interferencia extranjera".

De lado de Arabia Saudí ha participado el ministro de Defensa Jalid bin Salman, de parte de Pakistán, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Asim Munir, y de lado de Turquía, el jefe de Inteligencia, Ibrahim Kalin.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo llevada a cabo por el grupo de La Meca, en un paso para aliviar las tensiones regionales y que supone, en el caso de Riad, la primera vez que un alto cargo viaja a Irán desde que estalló la guerra lanzada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu.