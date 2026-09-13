Irán.- AMP.- Irán acusa a EEUU de un ataque contra un mercante en el estrecho de Ormuz que deja al menos un muerto

August 31, 2026, Taichung, Taiwan: A magnified image of a map through a handheld magnifying glass depicts the Larak Island and the Strait of Hormuz. - Andre M. Chang / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han acusado este domingo al Ejército de Estados Unidos de ejecutar un ataque contra un mercante en las inmediaciones de la isla de Qeshm, en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, un suceso que ha dejado al menos un muerto y tres heridos.

El gobernador de Qeshm, Amir Teimuri, ha apuntado directamente al "enemigo terrorista" como responsable del ataque, que ha alcanzado en torno a las 5.00 horas (hora local) al buque, que se encontraba entre la isla de Hengam y la costa de Shib Deraz, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Este incidente se produce horas después de que el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) haya alertado de que un buque que atravesaba el estrecho de Ormuz ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido, aunque se desconoce si estos dos eventos guardan relación.

Ante el incidente, el organismo, vinculado a la Armada británica, ha recomendado a las embarcaciones que operen en la zona que extremen las medidas de precaución y que comuniquen cualquier comportamiento o actividad que consideren sospechosa mientras las autoridades llevan a cabo las correspondientes investigaciones.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes en torno al estrecho de Ormuz y ha lanzado en los últimos días ataques contra numerosos buques de Irán, en el marco del conflicto desatado el 28 de febrero por la ofensiva estadounidense-israelí, a la que Teherán respondió con ataques contra Israel e intereses estadounidenses en la región, así como limitando el tráfico en esta estratégica vía marítima.