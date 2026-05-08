Irán.- AMP.- Irán acusa a EEUU de ignorar la diplomacia y avisa que su arsenal de misiles está recargado "al 120%"

RUSSIA, ST PETERSBURG - APRIL 27, 2026: Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi during a meeting with Russia's President Vladimir Putin,Image: 1094782132, License: Rights-managed, Restrictions: * Switzerland And Russia Rights Out *, Model Release: no, Cred - Gavriil Grigorov / Zuma Press / Europa Press / Con

El ministro de Exteriores iraní plantea, en alusión a Israel, la existencia de un "saboteador" para meter a Trump "en otro atolladero"

Su portavoz critica el "aventurismo caprichoso" de Trump

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha lamentado este viernes que Estados Unidos parece evitar a toda costa la posibilidad de obtener una solución negociada al conflicto entre ambos países y avisado que, lejos de las estimaciones norteamericanas que hablan de una sequía de su arsenal, ha avisado que sus misiles están recargados "al 120%" y preparados en el caso de una reanudación de las hostilidades a plena potencia.

"Cada vez que se plantea una solución diplomática, Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria", ha criticado Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales donde expresa su desconcierto ante la actitud de la Administración Trump y plantea la existencia de un "saboteador", en alusión al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, protagonista de numerosas informaciones en las últimas semanas que le señalan como un agitador que insiste en que Trump reanude el conflicto.

"¿Es una burda táctica de presión? ¿O el resultado de que un saboteador engañe una vez más al presidente para meterlo en otro atolladero?", se ha planteado el ministro de Exteriores iraní antes de concluir que "sean cuales sean las causas, el resultado es el mismo: los iraníes nunca ceden a la presión y la diplomacia siempre es la víctima".

Además, Araqchi ha asegurado que todas las estimaciones de Estados Unidos sobre una presunta merma en la capacidad militar de Irán se quedan extraordinariamente lejos de la realidad.

"La CIA se equivoca. Nuestro inventario de misiles y capacidad de lanzamiento no están al 75% en comparación con el 28 de febrero", el día que comenzó el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. "La cifra correcta es del 120%. Y, en cuanto a nuestra preparación para defender a nuestro pueblo: la capacidad es del 1.000%", ha concluido.

También el portavoz de su cartera, Esmaeil Baqaei, se ha manifestado tras el cruce de ataques de la víspera y ha criticado los aparentes giros de guión en la postura de la Administración Trump, sin mencionarla, sobre el conflicto desatado el pasado 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Las intrigas nocturnas propias de alimañas y los eufemismos ingenuos como 'una leve bofetada' no pueden borrar la profunda deshonra que nace del narcisismo, la codicia, los errores de cálculo temerarios y la irresponsabilidad sin límites", ha declarado en sus redes sociales.

Baqaei ha recalcado que "las consecuencias de este aventurerismo caprichoso (...) han quedado ahora claras para todo el mundo". "Los 'tuits' inconexos y delirantes ya no tienen ningún peso sobre la realidad, aunque, como siempre, 'cuanto más se hunden en la locura, más ingeniosos se vuelven a la hora de justificarla'", ha agregado.