El CENTCOM afirma haber atacado centros de mando iraníes y dice no buscar "una escalada"

Trump amenaza con "derrotar con mucha más fuerza" a Teherán "si no firman su acuerdo", aunque apunta a medios locales que el alto el fuego "sigue vigente"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un portavoz de Cuartel General Central de Jatam al Anbiya (KCHG) ha denunciado en la noche de este jueves ataques del Ejército de Estados Unidos contra dos buques, uno de ellos un petrolero iraní, así como a la isla de Qeshm y otros puntos de la costa en el estrecho de Ormuz, a lo que Teherán ha respondido atacando buques militares estadounidenses.

"El Ejército estadounidense, violando el alto el fuego, atacó un petrolero iraní que se dirigía desde las aguas costeras iraníes hacia el estrecho de Ormuz, así como otro buque que entraba en el estrecho frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos", ha señalado en una nota difundida a través de la agencia de noticias iraní Tasnim.

El portavoz ha acusado a Washington de haber atacado también "zonas civiles en la costa del puerto de Jaur Mir, Sirik y la isla de Qeshm", recalcando que ha ejecutado estos ataques "en colaboración con algunos países de la región".

Las Fuerzas Armadas iraníes, por su parte, han respondido "de inmediato, atacando buques militares estadounidenses en el este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, infligiendo daños significativos", ha asegurado.

"La nación criminal y agresora de Estados Unidos y los países que la apoyan deben saber que la República Islámica de Irán, al igual que en el pasado, responderá con contundencia y sin la más mínima vacilación a cualquier agresión", ha aseverado.

EL EJÉRCITO DE EEUU DICE NO BUSCAR UNA "ESCALADA"

En la noche de este mismo jueves, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha publicado un comunicado en el que ha indicado que las Fuerzas estadounidenses "interceptaron ataques iraníes no provocados" a los cuales la autoridad castrense "respondió con ataques en legítima defensa". Todo ello, ha sostenido el cuerpo norteamericano, "mientras los destructores antimisiles de la Armada de Estados Unidos transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán".

"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones, mientras el USS Truxtun (DDG 103), el USS Rafael Peralta (DDG 115) y el USS Mason (DDG 87) transitaban por la vía marítima internacional", ha explicado el Mando Central agregando que "ningún activo estadounidense fue alcanzado" y que sus efectivos han "neutralizado las amenazas entrantes".

Del mismo modo, el órgano castrense ha dicho haber "atacado instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses, incluyendo bases de lanzamiento de misiles y drones; centros de mando y control, y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento".

Por el contrario, el CENTCOM ha querido aclarar que "no busca una escalada", aunque, ha puntualizado, "se mantiene posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses".

NUEVAS AMENAZAS DE TRUMP SI TEHERÁN NO FIRMA UN ACUERDO

El presidente de Estados Unidos, ha querido destacar, por su parte, la "reincorporación" de tres destructores al bloqueo naval impuesto en el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán, tras asegurar que los mismos "acaban de atravesar con gran éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo".

"Nuestros tres destructores, con sus maravillosas tripulaciones, se reincorporarán ahora a nuestro bloqueo naval, que es verdaderamente un muro de acero", ha señalado el magnate republicano en un mensaje publicado en su red social en el cual ha aseverado que ninguno de esos buques han "sufrido daños".

En esa línea, el jefe de la Casa Blanca ha aludido a supuestas "grandes pérdidas" por parte de "los atacantes iraníes", quienes, ha afirmado, "han quedado completamente destruidos, junto con numerosas embarcaciones pequeñas que se utilizan para suplir a su Armada, totalmente desmantelada".

Asimismo, el magante republicano ha vuelto a arremeter contra la cúpula dirigente de la República Islámica para calificar a sus miembros de "lunáticos" que "si tuvieran la oportunidad de usar un arma nuclear lo harían sin dudarlo", poco después de opinar que "un país normal habría permitido el paso de estos (tres) destructores (estadounidenses)".

"Al igual que los hemos derrotado hoy de nuevo, los derrotaremos con mucha más fuerza y de forma mucho más violenta en el futuro, si no firman su acuerdo ¡RÁPIDO!", ha zanjado el mandatario en una nueva amenaza contra un Teherán con el cual se encuentra sumido en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido, hasta el momento, la celebración de una nueva reunión en Pakistán, país que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del propio Trump.

A ese respecto, el dirigente norteamericano se ha pronunciado en declaraciones a la cadena ABC minutos después de este último cruce de ataques en Ormuz, a los cuales se ha referido como "solo un golpecito de amor", y señalando que el cese de hostilidades "sigue vigente".