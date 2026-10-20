Irán afirma que dos petroleros "se incendiaron" tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz

Archivo - FILED - 18 August 2022, ---, Strait of Hormuz: A satellite image, captured by NASA, shows the Strait of Hormuz, which connects the Gulf of Oman (L) with the Persian Gulf (R) and separates Iran (below) from the countries of the Arabian Peninsula- - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado este martes que dos petroleros "se han incendiado" tras chocar con minas navales situadas en el estrecho de Ormuz durante un "intento ilegal de paso" a través de esta vía estratégica.

"Dos petroleros infractores fueron incendiados y detenidos tras la explosión de minas colocadas por efectivos de Armada de la Guardia Revolucionaria durante su paso ilegal en el sur del estrecho de Ormuz", ha dicho en un comunicado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní IRIB.

Así, ha reiterado que "transitar por una ruta minada es ilegal" y ha advertido de que estas acciones "solo llevarán a la destrucción de los activos de los infractores". "Si el régimen estadounidense, con su actitud arrogante, persiste en estas acciones hostiles, las compañías petroleras deberán pagar un precio aún mayor", ha alertado.

Por su parte, el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha informado sobre "un incidente que implica a un petrolero y fuerzas militares" frente a las costas de Omán, sin que esté claro si los sucesos están vinculados.

El organismo ha detallado que este incidente ha tenido lugar a 121 millas náuticas (unos 225 kilómetros) de Duqm, antes de resaltar que "las informaciones apuntan a que el petrolero fue objeto de una interacción como parte de las actividades militares en la región".

Asimismo, ha recalcado que el suceso está siendo investigado y ha recomendado a las embarcaciones que "transiten con cautela" e "informen de cualquier actividad sospechosa" en la zona, escenario de ataques en el marco del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo, y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso.