Irán.- AMP.- Irán afirma estar sumido en una "guerra económica total" y subraya que "derrotará al enemigo"

Archivo - El jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf. - Icana News Agency/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalibaf, ha asegurado este jueves que Irán ya hace frente a una "guerra económica total", pero ha hecho hincapié en que "el enemigo será derrotado también en este campo".

"Veremos al Gobierno, tras depositar su confianza en el poder del pueblo y del sector privado, así como en todos los elementos del 'establishment', derrotar al enemigo en este campo también", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr. "Gracias a Dios vamos a ser testigos pronto del descrédito de las operaciones psicológicas del enemigo en este área", ha sostenido.

En este sentido, ha señalado que "en un momento en el que la guerra ha creado consecuencias directas sobre la economía del país, el enemigo ha desplegado todas sus capacidades para ejercer una mayor presión sobre el pueblo iraní". Ante esto, ha sostenido, "las autoridades han puesto en marcha medidas efectivas para gobernar y hacer frente a sus debilidades", tal y como ha destacado.

"En tales circunstancias, atender a las enfáticas recomendaciones del líder supremo en materia de unidad, cohesión nacional y confianza (...) es el apoyo más importante para que los funcionarios del país superen los desafíos y mejoren la posición de la República Islámica de Irán", ha aseverado.

Asimismo, ha reivindicado que, "ante circunstancias trascendentales, el Gobierno debe preservar los valores del país, priorizar el sustento de la población, su poder adquisitivo, el empleo juvenil y la seguridad económica, además de aliviar la carga que pesa sobre los hombros del pueblo".

LA ECONOMÍA IRANÍ ESTÁ "EN CAÍDA LIBRE"

Por contra, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado en declaraciones a la cadena Fox News que Teherán ya siente las sanciones "devastadoras" anunciadas por Estados Unidos. "Su economía, como ya sabemos, está en caída libre. Se encuentran en una situación devastadora", ha afirmado, reiterando que su inflación es superior al 100% y no puede pagar sueldos a policías y militares.

Leavitt ha incidido en que esto viene después de la operación militar que "tuvo muchísimo éxito a la hora de debilitar al régimen iraní militarmente".

La todavía portavoz de la Casa Blanca, que dejará este viernes el puesto, ha declarado que en este momento "no hay negociaciones" con la República Islámica. "Y esto continuará hasta que el presidente considere que quizá estén dispuestos a sentarse a negociar de manera significativa. Todavía no hemos visto eso, pero, por supuesto, esa decisión corresponde al presidente", ha dicho, recalcando que Trump "mantiene todas las opciones sobre la mesa".

Este cruce retórico llega días después de que Estados Unidos declarara su "guerra económica" contra el país centroasiático, una medida adoptada después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero.