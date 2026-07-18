Irán amplía sus represalias contra posiciones de EEUU en O.Próximo con ataques a bases en Kuwait y Jordania

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Irán ha informado en la madrugada de este sábado de una nueva oleada de ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo, con operaciones dirigidas contra objetivos situados en Kuwait, Jordania y Arabia Saudí, entre otros, en respuesta a la campaña de bombardeos de Washington sobre territorio iraní durante la séptima noche consecutiva de ofensiva.

La televisión estatal iraní, IRIB, ha señalado que las fuerzas iraníes han atacado varias posiciones vinculadas al despliegue militar estadounidense en la región, entre ellas la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí, y la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.

La instalación saudí fue alcanzada con misiles debido a que albergaba aviones cisterna estadounidenses utilizados para apoyar las operaciones de Washington contra Irán, según la cadena, que también ha asegurado que las fuerzas iraníes han llevado a cabo ataques contra infraestructuras militares y "varios centros de transporte operados por Estados Unidos" en Kuwait.

Según un comunicado castrense recogido por la misma fuente, drones iraníes han impactado contra "el depósito de municiones del Ejército estadounidense en el campamento Al Adirei y los almacenes de municiones en la base aérea Ali Al Salem, también en Kuwait".

En la citada nota, el departamento de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Irán ha descrito el campamento Al Adirei como "uno de los centros importantes de apoyo y reestructuración de las fuerzas estadounidenses", mientras que ha calificado la base Ali Al Salem como uno de los principales puntos de apoyo y coordinación de operaciones aéreas de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico.

El comunicado militar añade que, como continuación de estas acciones, los depósitos de combustible estadounidenses situados en la base aérea Al Azraq, en Jordania, también han sido atacados con drones. Teherán considera esta instalación estratégica por su ubicación, sus infraestructuras militares y su papel en las operaciones estadounidenses en Asia Occidental.

"LA CONTENCIÓN HA TERMINADO"

En paralelo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha difundido una advertencia dirigida a los países de la región aliados de Washington. En un comunicado recogido por medios iraníes, el CGRI ha asegurado que "la contención ha terminado" y amenazó con atacar infraestructuras estratégicas de Estados Unidos y sus socios regionales.

El mensaje del CGRI ha advertido además de que Irán golpeará "la infraestructura del enemigo americano-sionista y sus aliados --EAU, Arabia Saudí, Kuwait, Baréin, Qatar-- de manera que privará a América y sus socios del petróleo y gas de la región durante años".

En la misma línea, el Ejército iraní ha enfatizando que es "heredero del coraje y la valentía del gran pueblo de Irán" y ha insistido en que "cualquier fuerza que tenga la ambición de poner a prueba la voluntad del pueblo iraní se enfrentará a la firme determinación y a la preparación de las fuerzas armadas y del valiente pueblo de esta antigua tierra", según recoge el comunicado difundido por los medios iraníes.

IRÁN ACUSA A EEUU DE COMETER CRÍMENES DE GUERRA

En un segundo escrito, la Guardia Revolucionaria iraní ha denunciado que Estados Unidos ha llevado a cabo "crímenes de guerra" mediante ataques contra "hospitales, puentes, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, centros de comunicaciones y similares", además de "masacrar a civiles", unas afirmaciones sobre las que no ha aportado pruebas.

A este respecto, ha señalado que, ante la ausencia de mecanismos internacionales para impedir las acciones de Estados Unidos, Irán responderá conforme al principio de reciprocidad. "Entonces, si alguien os ataca, vosotros también atacadle de la misma manera", continúa la nota, citando un versículo del Corán.

El comunicado reitera además que los países que acojan fuerzas militares estadounidenses en su territorio podrían convertirse en objeto de represalias por su apoyo a las operaciones de Washington contra la República Islámica.

En esa línea, la Guardia Revolucionaria ha vuelto a dirigirse directamente a los países aliados de Estados Unidos, a los que ha advertido de que deben "estar preparados para recibir una respuesta correspondiente".

Previamente, la Guardia Revolucionaria de Irán había reivindicado este viernes nuevos ataques con misiles y drones contra un centro de drones de Estados Unidos y un 'hub' tecnológico en Bahréin, en respuesta a la oleada de bombardeos estadounidenses contra distintos puntos del país de la última semana que dejan más de 40 civiles muertos según el balance de las autoridades iraníes.

Además, la rama del Ejército iraní ha confirmado ataques contra "el principal centro de inteligencia artificial de Bahréin", alegando que era usado por Estados Unidos para "cometer crímenes de guerra". "Fue completamente destruido con varios misiles balísticos y más de una docena de drones", ha subrayado.