Irán.-AMP.-Irán anuncia que el acuerdo con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz está en su "fase final de revisión"

TEHRAN, July 27, 2026 -- Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei attends a press briefing in Tehran, Iran, June 27, 2026. Baghaei said Monday that Tehran will not let the United States determine the end of the war. Speaking at a press br - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha confirmado este miércoles que el acuerdo con Omán para gestionar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz está en su "fase final de revisión" y ha instado a los actores a "no obstaculizar" los trabajos de redacción del texto.

"Se ha alcanzado un entendimiento sobre las coordenadas geográficas de la ruta prevista por las partes y, si ningún tercero obstaculiza el trabajo en este sentido, la declaración conjunta de ambos países, que incluye las principales consideraciones y puntos de acuerdo, se encuentra ya en la fase final de revisión y redacción", ha anunciado el portavoz del Ministerio, Esmaeil Baqaei.

No obstante, ha apuntado durante una rueda de prensa que el acuerdo entre las partes "no implica que el estrecho vaya a ser seguro" debido a que "persisten los factores" de inseguridad, causados por el "bloqueo naval y otras acciones agresivas y amenazantes" por parte de Estados Unidos.

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, o el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, viajen a Pakistán o Qatar a finales de semana, el portavoz ha apuntado que no están previstos desplazamientos.

"No tenemos planes de realizar visitas a estos países. Por supuesto, Pakistán y Qatar continúan sus esfuerzos para rebajar las tensiones, y la República Islámica mantiene el contacto y las consultas con ellos", ha argüido, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

Por su parte, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha precisado en declaraciones a la agencia de noticias iraní IRNA que la ruta marítima planteada con Omán es "temporal" y que "podría durar entre dos y cuatro meses".

El estrecho de Ormuz, situado en el centro de la guerra en Oriente Próximo, ha sido objeto de conversaciones en los últimos días entre Irán y Omán. Esta misma semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado optimista en que se pueda alcanzar un acuerdo para la apertura del paso.