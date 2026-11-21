August 29, 2017 - Iwakuni, Yamaguchi, Japan - Soldiers with the Japanese Air Self-Defense 2nd Air Defense Missile Group, set up a AN/MPQ-65 radar set during Patriot Missile deployment training at MCAS Iwakuni in Iwakuni, Yamaguchi, Japan. The deployment f - Aaron Henson / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han informado este sábado de un ataque contra dos radares del sistema Patriot ubicados en Bahréin, que denuncia en cambio un ataque contra una fábrica que ha causado un incendio, sin que por el momento haya noticia de heridos.

"Hace unos minutos y en respuesta a las continuas agresiones y la violación del espacio aéreo de Irán (...) dos radares del sistema Patriot del Ejército de Estados Unidos emplazados en las bases de Al Rifa y Auali, en Bahréin, han sido atacados" con misiles y drones, ha informado la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

El ataque ha sido lanzado por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria con "una operación ofensiva combinada utilizando misiles y drones".

"Desde esta mañana las costosas operaciones de escolta y cobertura aérea del ejército estadounidense no solo no han logrado los objetivos de su país, sino que ha habido amplios daños en material y buques bajo su protección en el agua y en los cielos", ha destacado.

Destaca así que dos drones de reconocimiento y combate MQ-1 y MQ-9 estadounidenses han sido atacados por la Fuerza Aeroespacial iraní. "El espacio aéreo de la República Islámica de Irán es una lína roja para las fuerzas armadas del país. Cualquier violación del espacio aéreo iraní por cualquier país o fuerza agresora no quedará sin castigo de los guerreros del islam", ha advertido.

Previamente, Bahréin ha informado de un ataque contra una fábrica. "Una instalación industrial civil ha sido atacada en una atroz agresión iraní y ha causado un incendio", ha publicado el Ministerio del Interior bahreiní en un comunicado. "La Defensa Civil está trabajando para controlar el incendio. Los informes preliminares indican que hay daños materiales sin heridos", ha añadido.

El propio Ministerio había emitido anteriormente un comunicado haciendo un llamamiento a la calma y a "acudir a la ubicación segura más próxima" ante una "amenaza potencial". "Sigan las instrucciones de los canales oficiales para la protección de la seguridad pública", planteó.

Más tarde las Fuerzas Armadas de Bahréin han publicado que "los sistemas de defensa aérea han interceptado hoy sábado, 21 de noviembre de 2026, varios ataques aéreos iraníes de carácter alevoso".

"Las operaciones de intercepción provocaron la caída de restos, lo que causó daños materiales leves. No se han registrado víctimas humanas", ha añadido tras denunciar la actitud "hostil" de Teherán y sus "ataques ilícitos dirigidos contra el Reino de Baréin".