Irán.- AMP.- Irán anuncia ataques contra posiciones de EEUU en una base militar de Emiratos y la Quinta Flota en Bahréin

Archivo - February 5, 2021 - Al Dhafra Air Base, United Arab Emirates - U.S Air Force armament technicians assigned to the 332nd Air Expeditionary Wing load munitions onto an F-15E Strike Eagle at Al Dhafra Air Base, United Arab Emirates, Feb. 5, 2021. Th - Europa Press/Contacto/U.S. Air Force - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este sábado que ha atacado las posiciones estadounidenses en la bases militares de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos (donde están desplegadas fuerzas estadounidenses y francesas) y la base naval de Juffair, en Bahréin, donde se encuentra la sede de la Quinta Flota de la Marina de EEUU.

Al Dhafra alberga la 380.ª Ala Expedicionaria Aérea (380 AEW) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, establecida en la base en enero de 2002, y en las instalaciones también hay un despliegue francés con aviones de combate Rafale franceses y equipos de vigilancia

"Esta base es una de las más grandes e importantes y representa el centro de control y orientación para los terroristas estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. Todos los objetivos fueron alcanzados con éxito", asegura la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

"En este ataque, fueron alcanzados el centro de guerra aérea, el centro de comunicaciones por satélite, los radares de alerta temprana y los radares de control de tiro de los terroristas estadounidenses", ha añadido.

El Ministerio de Defensa emiratí, en redes sociales, se ha limitado a informar de la activación de sus sistemas de defensa aérea poco antes de las 08.00 (hora peninsular española y Baleares) "para responder a amenazas de drones y misiles de Irán". EEUU y Francia no se han pronunciado por ahora al respecto.

El segundo ataque anunciado por la Guardia Revolucionaria ha alcanzado, según el Ejército iraní, la gran base naval de Juffair, que ha recibido impactos de "misiles de precisión de combustible sólido y líquido", de momento sin más detalles. Ni el Ejército ni el Gobierno de Bahréin se han pronunciado sobre estos ataques, como tampoco lo ha hecho Estados Unidos.