Irán.- AMP.- Irán anuncia el derribo de un dron MQ-1 Predator sobre Isfahán con un "nuevo sistema de defensa avanzada"

STYLELOCATIONA U.S. Air Force MQ-1 Predator unmanned aerial vehicle is silhouetted by the setting sun on the ground at Creech Air Force Base, December 8, 2016 near Las Vegas, Nevada. - Europa Press/Contacto/Sra Christian Clausen/Us Air

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este sábado que ha empleado "un nuevo sistema de defensa avanzada" para destruir un avión no tripulado MQ-1 Predator de fabricación estadouindense y eleva ya a 160 los drones norteamericanos e israelíes que ha destruido desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, ahora en el comienzo de una nueva etapa con el inicio, aseguran los iraníes, de operaciones "de emboscada" contra cazas "de quinta generación y drones avanzados" de ambos países.

"El dron de las fuerzas terroristas sionistas-estadounidenses" fue derribado sobre el espacio aéreo de la provincia de Isfahán mediante "el nuevo sistema de defensa avanzada del CGRI, bajo el control de la red integrada de defensa aérea del país".

El comandante del Mando General Conjunto de la Defensa Aérea de Irán, el general Alireza Elhami, ha asegurado que "más de 160 drones MQ-9, Hermes, Lucas y de otros tipos del enemigo estadounidense-sionista, así como decenas de misiles de crucero" han sido derribados por los sistemas iraníes y ha aprovechado para anunciar el comienzo de una operación de emboscadas contra los "cazas de quinta generación y drones enemigos avanzados", en referencia al F-35 norteamericano que, asegura Irán, ha sido destruido en las últimas 48 horas.

"El ataque, el daño y el derribo de varios cazas enemigos avanzados de cuarta y quinta generación por parte de las unidades de defensa del Ejército y la Guardia Revolucionaria Islámica fueron el resultado de tácticas y del uso de nuevos equipos e innovaciones en los sistemas de defensa, lo que ha generado confusión en el enemigo", ha indicado el comandante en una declaración recogida por la agencia semioficial Tasnim, vinculada a la Guardia.

Solo en lo que a material bélico estadounidense se refiere, la agencia semioficial iraní asegura que, desde el estallido del conficto, han sido derribados un avión de combate F-35 y cuatro cazas F-15E.

También habrían sido derribados un avión A-10, un avión espía AWACS E3, ocho aviones cisterna, tres helicópteros HH-60M y HH-60W y 17 drones avanzados MQ-9 estadounidenses.