Irán.-AMP.- Irán anuncia oficialmente un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

May 13, 2026, Arabian Sea, International Waters: The U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln operating in support of Operation Epic Fury and the naval blockade of Iran, May 8, 2025, on the Northern Arabian Sea. - Europa Press/Contacto/Handout/U.S Navy

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha anunciado oficialmente este lunes la creación de un mecanismo para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz, que permitirá cobrar peajes a las embarcaciones que crucen por este paso en el marco del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha informado de que la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), a través de su cuenta en redes sociales, ofrecerá "actualizaciones en tiempo real" sobre las operaciones en el estrecho de Ormuz.

En uno de sus primeros mensajes, la institución de nuevo cuño ha recalcado que la navegación en el estrecho de Ormuz "está sujeta a una coordinación completa" con estas entidades, por lo que "el paso sin permiso será considerado ilegal".

De esta forma, ha incidido en que la PGSA es la "entidad legal y autoridad representativa de la República Islámica de Irán para la gestión del tránsito a través del Estrecho de Ormuz".

Esto se produce después de que el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmara que las embarcaciones que quieran pasar por Ormuz tendrán que someterse al sistema de pago establecido por Teherán, siendo así que el uso del dólar estará terminantemente prohibido.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces de forma indefinida por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

El inquilino de la Casa Blanca anunció una iniciativa humanitaria para escoltar a buques atrapados en el golfo Pérsico, aunque el pasado 5 de mayo paralizó el plan --bajo el nombre Proyecto Libertad-- a petición de terceros países y al estado actual de las conversaciones diplomáticas.