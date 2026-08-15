Irán anuncia que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar en marzo

Archivo - July 24, 2023, Undisclosed, Undisclosed, Iran: The Islamic Republic of Iran Air Force Sukhoi Su-24 tactical bomber aircraft releasing bombs during the Fadayeeyan Hareem Velayat aerial exercise in the central part of Iran. Iran on Sunday began an - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha anuciado este sábado que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante las primeras semanas de la guerra contra Estados Unidos e Israel y ha exigido a las autoridades qataríes el cumplimiento inmediato de sus obligaciones con el derecho internacional sobre los prisoneros, así como el comienzo inmediato de gestiones para su liberación.

Antes de que Qatar desmintiera parcialmente esta información, el comandante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado Mayor, el general Mohamad Bagherzade, aseguró que los tres pilotos fueron capturados en marzo, durante el comienzo de la respuesta iraní en la región a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Dos de sus aviones de combate Sukhoi 24 "se estrellaron" el 2 de marzo en suelo qatarí al término de una misión exitosa contra una base militar. Uno de los pilotos falleció y los otros fueron "capturados vivos por las fuerzas qataríes", según un comunicado de la comisión.

Ese día, Qatar informó del derribo de dos aviones iraníes sin dar más información sobre el incidente hasta esta misma tarde, cuando el portavoz de Exteriores Majed al Ansari, ha confirmado que sus equipos de búsqueda y rescate encontraron el cuerpo sin vida de uno de los pilotos, y de los esfuerzos infructuosos para devolver el cadáver a Irán por la falta de comunicación con las autoridades iraníes. Sin embargo, ha desmentido que haya capturado a los otros tres militares.

Por contra, el comandante iraní ha denunciado que, seis meses después, el Gobierno de Qatar "ha ignorado y violado todas las leyes y regulaciones internacionales" sobre la situación de los pilotos. Ni las autoridades iraníes ni las familias han conseguido hablar con ellos. Si están heridos o enfermos, apostilla el Estado Mayor iraní, deben ser liberados y devueltos a Irán.

Tras expresar su "profunda preocupación por el estado de los pilotos capturados", Irán solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja que acceda a los pilotos iraníes en Qatar lo antes posible e informe a la República Islámica de Irán "de las condiciones para su rápida liberación en consonancia con las misiones humanitarias y la cooperación bilateral".