Irán asegura haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo

IRAN, TEHRAN - JULY 3, 2026: Iranian and black flags are seen in a street on the eve of the state funeral of Supreme Leader Ali Khamenei (1939-2026) set to take place from July 4 to 9. Khamenei was killed in a joint US-Israeli airstrike on his residence o - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", tras la oleada de ataques que el Ejército de Estados Unidos ha lanzado en la noche de este martes contra el sur del país asiático alegando tratarse de una respuesta a ataques previos contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, que ha atribuido a Teherán.

"Las fuerzas navales y aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria de Irán, mediante operaciones conjuntas con misiles y drones, han destruido 85 importantes instalaciones militares estadounidenses en Port Salman, la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin y la base aérea kuwaití de Ali Salem", ha anunciado la Guardia iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al brazo militar.

Minutos antes fue el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, el que avanzó que respondería de manera "contundente" a la oleada de ataques de Estados Unidos contra el sur del país asiático, actuación que tildó de "acto terrorista".

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán darán una respuesta contundente a la agresión y acto terrorista de Estados Unidos", advirtió entonces el mando iraní aseverando que no permitirá que Washington "interfiera en los asuntos del estrecho de Ormuz y su gestión bajo ninguna circunstancia".

Al hilo, el cuartel afeó en un comunicado que el Ejército "terrorista" estadounidense haya atacado zonas del sur del país "en una clara agresión" y "sin respetar en absoluto sus compromisos", mientras "el cuerpo sagrado del líder mártir de los musulmanes y de los pueblos libres del mundo es huésped de los dirigentes y del valiente pueblo de Irak".

Concretamente, la fuerza castrense se refiere a los actos del funeral del ayatolá Alí Jamenei, quien fue asesinado el 28 de febrero en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, dando comienzo a la guerra en Irán. Estos comenzaron en la capital iraní, siendo posteriormente trasladados a la ciudad santa de Qom y, de ahí, a los sitios sagrados de Kerbala y Nayaf, en Irak, para finalmente tornar a suelo iraní, donde recibirán sepultura el jueves en el santuario del imán Reza en Mashad, urbe natal de Jamenei.

El texto del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya insiste en que "la única ruta segura" para el paso de buques mercantes y petroleros por el estrecho de Ormuz es "la designada por la República Islámica de Irán", algo que va alineado con las críticas de Teherán sobre la existencia de supuestas rutas paralelas.

Por su parte, el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha querido denunciar en redes el incumplimiento de las medidas adoptadas por Irán en el estrecho, así como ha criticado las "amenazas persistentes" de Washington sobre nuevos ataques, el restablecimiento de las sanciones petroleras, ataques contra el sur de Irán, así como una "agresión sionista continua".

"La era de la intimidación y la extorsión ha terminado. No lleva a ninguna parte. No nos rendiremos", ha zanjado Qalibaf en el referido mensaje en redes.

SUENAN LAS ALARMAS EN BAHRÉIN Y KUWAIT

Horas después de los ataques de Washington contra el sur de Irán, --justificados Estados Unidos como respuesta a los perpetrados previamente por, asegura, Teherán, contra tres embarcaciones en el estrecho de Ormuz--, las autoridades de Bahréin y Kuwait han informado de la activación de las alarmas en sus territorios.

"Se ha activado la sirena de alerta; se ruega a los ciudadanos y residentes mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales", ha indicado el Ministerio del Interior bahreiní en redes.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Kuwait han manifestado que las defensas aéreas kuwaitíes "están repeliendo en estos momentos ataques con misiles y drones enemigos", por lo que ha llamado a "respetar las instrucciones de seguridad y protección emitidas por las autoridades competentes".