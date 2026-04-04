Irán.- AMP.- Irán asegura que nada volverá a ser "como antes" en el estrecho de Ormuz

Archivo - 30 December 2022, Iran, Strait Of Hormuz: Iranian navy troops take part in the annual military drill in the coastal area of the Gulf of Oman and near the strategic Strait of Hormuz. Photo: Iranian Army Office/ZUMA Press Wire/dpa - Iranian Army Office/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han asegurado este sábado que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el comienzo de la ofensiva desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

"El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", ha declarado el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, que esta misma semana anunció el comienzo de los procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho, a pagar en la moneda nacional, el rial.

En comentarios recogidos por la agencia semioficial Tasnim, Goudarzi asegura que "la gestión de esta importante vía marítima está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar".

Irán ha permitido durante las últimas semanas el paso con cuentagotas de los barcos con bandera o destino a países que han rechazado abiertamente la operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

En las últimas horas, por ejemplo, el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmado que dos buques de propietarios turcos han pasado por el estrecho de Ormuz por primera vez desde el inicio del conflicto.

El portavoz parlamentario iraní ha avisado que Irán no tiene la más mínima intención de ceder a las pretensiones de Estados Unidos y que "el camino de la República Islámica no es ni el compromiso ni la rendición, sino la resistencia para consolidar la posición de Irán en el nuevo orden mundial".

UN FUTURO REGIONAL A TRAVÉS DE ACUERDOS BILATERALES

Poco después de estos comentarios, ha sido el propio presidente del Parlamento, Mohamad Baquer Qalifab, quien ha confirmado que Irán tiene intención de usar su dominio sobre el estrecho para proponer una nueva realidad regional a través de la firma de "acuerdos de seguridad bilaterales" con los países interesados "sin interferencias extranjeras", en referencia a Estados Unidos e Israel.

"Los países de la región pueden salvaguardar sus intereses mediante acuerdos de seguridad bilaterales y multilaterales, sin injerencia extranjera. Es necesario eliminar las principales causas de inseguridad en la región y construir la seguridad sin la participación de Estados Unidos e Israel", ha comentado en entrevista con la cadena panárabe Al Yazira.

"Irán considera que es prioritario mantener una seguridad sostenible para la región, porqe redunda en el intereses de sus países ante esta guerra impuesta por Israel", ha añadido.