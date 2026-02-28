Irán.- AMP.- Irán asegura a la ONU que actúa en defensa propia y declara a las bases de EEUU como "objetivos legítimos"

28 February 2026, Iran, Tehran: Smoke billows following an explosion in Tehran. The US and Israel struck targets across Iran on Saturday, including on the capital Tehran, prompting a wave of missile launched by Iranian forces towards Israel, as the tensio - Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha enviado este sábado una carta a Naciones Unidas en la que argumenta su base legal para actuar "en defensa propia" contra los ataques lanzados esta mañana por Estados Unidos e Israel a su territorio y para responder contra Israel y las bases militares estadounidenses en la región.

"Los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos y el régimen israelí son una clara violación del artículo 2, párrafo 4, de la Carta de Naciones Unidas y son un claro ejemplo de agresión armada contra la República Islámica de Irán", hacen saber las autoridades en la misiva.

Por ello, Irán está ejerciendo "su derecho inherente y legítimo a la legítima defensa de conformidad con el Artículo 51" del mismo documento.

Las autoridades iraníes avisan que el Ejército empleará todas las capacidades e instalaciones defensivas necesarias para "enfrentarse a esta agresión criminal y disuadir acciones hostiles", por lo que el país "seguirá ejerciendo su derecho a la legítima defensa de manera decisiva y sin demora hasta que la agresión se detenga completa e incondicionalmente".

Por ello, "todas las bases, instalaciones y activos de las fuerzas hostiles en la región se considerarán objetivos militares legítimos en el marco del ejercicio por parte de Irán de su derecho a la legítima defensa", de acuerdo con la carta, firmada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y recogida por Europa Press.

Araqchi avisa en este sentido que "Estados Unidos y el régimen israelí asumirán la plena y directa responsabilidad de todas las consecuencias subsiguientes, incluida cualquier escalada derivada de sus acciones ilícitas".

Al hilo de la reunión de emergencia que celebrará esta noche el Consejo de Seguridad, y para concluir la misiva, el ministro iraní pide al máximo órgano ejecutivo de la ONU que aborden "los actos de agresión y la violación de la paz cometidos por los regímenes estadounidense e israelí" y "adopten las medidas necesarias e inmediatas para detener este uso ilícito de la fuerza y garantizar la rendición de cuentas".