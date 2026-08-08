Irán avisa a EEUU que solo reabrirá Ormuz cuando acabe la guerra y levante sus sanciones económicas

Archivo - June 15, 2026, Iran, Iran: Pro-government supporters wave Iranian and Hezbollah flags from cars during a state-organized rally in Iran. Iran's foreign ministry said the United States had damaged international diplomatic efforts to end the war af - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha insistido este sábado que solo reabrirá el estrecho de Ormuz cuando constate la finalización de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, el levantamiento de las sanciones a la economía iraní y el pago de indemnizaciones por daños de guerra.

"Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no se abrirá", ha avisado en un comunicado el secretario y portavoz principal del Consejo, Mohammad Baqir Zolqadr.

El consejo, cúpula de seguridad del Gobierno iraní que lidera el presidente Masud Pezeshkian, secundado por el presidente del Parlamento (y principal negociador iraní) Mohamed Baqer Qalifab y el jefe de la Judicatura, Golamhosein Mohseni Ejei, exige igualmente el levantamiento inmediato del cierre perimetral sobre Ormuz que ha impuesto Estados Unidos

"Estas son las demandas del pueblo iraní, que se ha manifestado incansablemente en plazas y calles durante 160 días. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional jamás cederá, ni en la guerra ni en las negociaciones", concluye la nota, que sigue a un mensaje en los mismos términos, aproximadamente, publicado por la Guardia Revolucionaria.

"Cuando la parte estadounidense acepte las condiciones de la República Islámica de Irán y abandone su enfoque intervencionista, sin duda se darán las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz", ha zanjado el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohabi, de acuerdo con la agencia de noticias Tasnim.

Del mismo modo, Mohabi ha advertido a Washington de que se abstenga de interferir en estas conversaciones que Irán está manteniendo no solo con Omán, sino también ante las perspectivas de celebrar otros encuentros en la región. Hace unos días, el portavoz iraní de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ya informó de un principio de acuerdo con Omán para gestionar de manera conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho.