Irán.- AMP.- Irán avisa que responderá de manera "decisiva" a un posible despliegue militar europeo en Ormuz

April 17, 2026, Paris, France, France: Conférence relative Ã l'Initiative pour la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz - Emmanuel Macron reÃoit Keir Starmer au Palais de l'Elysée - Europa Press/Contacto/Michael Baucher

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha avisado este domingo que su país responderá en consecuencia a cualquier posible despliegue militar europeo en el estrecho de Ormuz para contribuir al bloqueo perimetral de Estados Unidos en la zona.

"La presencia de buques de guerra franceses y británicos, o de cualquier otro país que potencialmente acompañen las acciones ilegales e internacionalmente ilícitas de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, recibirá una respuesta decisiva e inmediata", ha avisado el viceministro.

La amenaza ocurre un día después de que fuentes del Ministerio de Defensa británico anunciaran que el destructor 'Dragon' de la Marina Reala comenzará un próximo despliegue en preparativos para una posible misión internacional de protección del transporte marítimo en el estrecho.

El destructor se posicionará "en la región de Oriente Próximo", según un portavoz del Ministerio de Defensa británico, preparado para sumarse a la iniciativa liderada por Reino Unido y Francia una vez que cesen las hostilidades entre Irán y las fuerzas estadounidenses e israelíes.

Aunque existe un frágil alto el fuego en vigor, el viernes las fuerzas estadounidenses atacaron dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La misión propuesta e impulsada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, involucraría a una coalición de naciones dispuestas a garantizar la libertad de navegación en el estrecho, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo y gas, así como para otros productos, incluidos fertilizantes.

El viceministro de Exteriores iraní insiste en que "el estrecho de Ormuz no es una propiedad compartida de las potencias extrarregionales", sino que "es una vía marítima sensible en las proximidades de los gobiernos costeros". Así, el ejercicio de la soberanía de la República Islámica de Irán sobre este estrecho y la determinación de sus arreglos jurídicos "es un derecho de Irán como país costero".

"Les recordamos que, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, solo la República Islámica de Irán puede establecer la seguridad en este estrecho y no permitirá que ningún país intervenga en este tipo de asuntos", ha concluido.

MACRON ASEGURA QUE NO VA A MANDAR BARCOS DE GUERRA A ORMUZ

De visita en Kenia, Macron ha asegurado que en modo alguno tiene intención de mandar buques de guerra a la zona sin coordinarse previamente con las autoridades iraníes.

"Nunca se planteó la posibilidad de un despliegue, pero estamos preparados", ha indicado Macron, tras precisar que su colaboración con Londres tiene como objetivo primordial "la reanudación del tráfico marítimo tan pronto como las condiciones lo permitan", pero siempre "de manera coordinada con Irán, con todos los países de la región y Estados Unidos".

Macron ha recalcado que Francia se opone a cualquier bloqueo por parte de cualquiera de los bandos y pedido la libre navegación por el estrecho.