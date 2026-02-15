Irán.- AMP.- Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con EEUU en Ginebra el martes

Archivo - El presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una visita a instalaciones nucleares en Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Aeoi - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Políticos iraní, Mayid Tajt Ravanchi, ha confirmado este domingo que la próxima ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní con Estados Unidos tendrá lugar el próximo martes en Ginebra.

"La pelota está en el tejado de Estados Unidos. Si son sinceros, estoy seguro de que estamos encaminados a alcanzar un acuerdo", ha afirmado Tajt Ravanchi en una entrevista con la cadena de televisión británica BBC. "Vamos a hacer todo lo que podamos, pero la otra parte también tiene que demostrar que son igualmente sinceros", ha apuntado.

Tajt Ravanchi ha destacado que la primera ronda de contactos, celebrada en Omán el 6 de febrero ha ido "más o menos en una dirección positiva, pero es muy pronto aún para juzgarlo".

En estos contactos, Teherán ha ofrecido diluir el uranio enriquecido al 60 por ciento con el que ya cuenta como prueba de su voluntad de alcanzar un compromiso.

"Estamos dispuestos a debatir esto y otras cuestiones relacionadas con nuestro programa si ellos están dispuestos a hablar de sanciones", ha declarado Tajt Ravanchi, aunque no ha concretado si se refiere al levantamiento de todas o de parte de las sanciones.

También se ha referido al envío de uranio enriquecido pactado en el acuerdo de 2015 --del que posteriormente se retiró Estados Unidos-- y ha matizado que "aún es demasiado pronto para decir qué pasará durante las negociaciones".

Sin embargo, ha subrayado que el programa de misiles balísticos iraní no es negociable. "Consideramos que han llegado a la conclusión de que si quieren llegar a un acuerdo, tendremos que concentrarnos en la cuestión nuclear", ha argumentado. Tampoco están dispuestos a renunciar al enriquecimiento de uranio como tal, a bajo nivel.

Además, Tajt Ravanchi ha criticado el despliegue militar estadounidense en los alrededores del país y ha apuntado que una nueva guerra sería "traumática, mala, para todo el mundo". "Todo el mundo sufriría, en particular quienes inicien la agresión", ha advertido.

Más tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha confirmado la reunión del martes en un mensaje publicado en redes sociales en el que ha apuntado que el ministro, Abbas Araqchi, ha partido ya desde Teherán hacia Ginebra este mismo domingo.

"Lidera una delegación diplomática especializada para participar en la segunda ronda de negociaciones nucleares y mantener algunos contactos diplomáticos", ha explicado. "Las conversaciones nucleares indirectas Irán-EEUU serán el martes con la mediación de Omán", ha añadido.