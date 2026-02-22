Irán.- AMP.- Irán considera que "aún es bastante viable" lograr un acuerdo nuclear "win-win" con EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante un viaje oficial a Líbano (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado este domingo que considera que "aún es bastante viable" lograr un acuerdo nuclear con Estados Unidos y ha resaltado que será una solución "win-win", en la que todas las partes ganen porque la única solución al contencioso es diplomática.

"Creo que aún hay una buena oportunidad para conseguir una solución diplomática, basada en un juego win-win, y una solución que está a nuestro alcance", ha afirmado Araqchi en una entrevista con la televisión estadounidense CBS.

Araqchi se ha referido también al envío de fuerzas militares estadounidenses a la región del golfo Pérsico. "No hay necesidad de reforzar la presencia militar", ha asegurado y, de hecho, ha advertido de que esta presencia "no ayuda y no supone una presión".

"Si quieren buscar una solución al programa nuclear pacífico de Irán, la única forma es la diplomacia. Y lo hemos demostrado ya en el pasado", ha añadido Araqchi.

El responsable diplomático iraní ha explicado que siguen trabajando en su propuesta escrita que entregarán la semana próxima a la delegación estadounidense. "Estamos intentando hacer algo que tenga en cuenta elementos que satisfagan las preocupaciones e intereses de las dos partes", ha explicado.

"Creo que cuando nos reunamos otra vez, probablemente este jueves en Ginebra, podremos trabajar en esos elementos y preparar un buen texto", ha augurado, aunque ha subrayado que "solo" se está negociando sobre el programa nuclear y no sobre el programa de misiles iraní.

Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador en las negociaciones, ha confirmado la cita del jueves en Ginebra.

El diplomático iraní ha subrayado que el programa nuclear iraní es "muy preciado" porque se ha desarrollado dentro del propio país y porque "hemos pagado un precio muy alto" en sanciones y guerras.

De hecho, Araqchi considera que es posible conseguir un acuerdo nuclear mejor que el pactado en 2015 --y del que Estados Unidos se retiró unilateralmente tras llegar Donald Trump a la Casa Blanca--. "Hay elementos que pueden ser mucho mejores que los del acuerdo anterior" porque "tenemos la experiencia de ese acuerdo", ha argumentado.

"Usted sabe que fue Estados Unidos el que se retiró sin ninguna justificación. Nosotros somos miembros del Tratado de No Proliferación y queremos ejercer nuestro derecho" a la energía nuclear y al enriquecimiento de uranio, ha subrayado.

SUPERIORIDAD DE MISILES IRANÍ

Araqchi se ha referido además a la posibilidad de la reanudación de las hostilidades con Israel y a la breve guerra de doce días de junio del año pasado. "Es cierto que tuvimos un problema con nuestra defensa aérea, pero los israelíes también tuvieron un problema con su defensa aérea y nuestros misiles pudieron impactar en objetivos dentro de Isarel", ha indicado.

"Ellos empezaron la guerra, pero después de doce días pidieron un alto el fuego incondicional. ¿Por qué? Porque no podían defenderse de nuestros misiles", ha argumentado.

De hecho, ha señalado Araqchi, "ahora estamos en una situación aún mejor que en la última guerra". "Estamos en una posición potente para defendernos. Sabemos cómo defendernos. Lo hicimos en la guerra de los doce días y estamos totalmente preparados para repetirlo si fuera necesario", ha advertido.

Araqchi ha reconocido que "Israel tiene superioridad aérea sobre Irán, pero (...) nuestros misiles también tienen superioridad sobre el espacio de Israel y pueden alcanzar sus objetivos con mucha precisión".

En esa misma línea, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha advertido de que están preparados "para cualquier escenario". "Seguimos observando estrechamente las acciones de Estados Unidos y hemos realizado todos los preparativos necesarios para cualquier escenario potencial", ha resaltado.

"Irán quiere la paz y la estabilidad en la región. Las recientes negociaciones han propiciado un intercambio de propuestas prácticas y han deparado señales alentadoras", ha publicado Pezeshkian en redes sociales.

En cualquier caso, Pezeshkian también ha mencionado que hay "señales alentadoras" en las negociaciones. "Irán quiere la paz y la estabilidad en la región. Las recientes negociaciones han propiciado un intercambio de propuestas prácticas y han deparado señales alentadoras", ha publicado Pezeshkian en redes sociales.

El pasado jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Irán tiene un plazo de 15 días para llegar a un acuerdo y advirtió de que podrían ocurrir "cosas malas" si no se consigue. Ambas partes se han reunido con mediación de Omán en Mascate el 6 de febrero y en Ginebra el pasado 17 de febrero.

Mientras, proliferan las informaciones sobre un notable incremento de las fuerzas militares estadounidenses en la región de Oriente Próximo, con decenas de aviones de combate, de reabastecimiento en vuelo y buques de guerra.