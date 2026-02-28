Irán.-AMP.- Irán denuncia la "agresión militar criminal" de EEUU e Israel a objetivos de defensa e instalaciones civiles

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo. - -/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha denunciado este sábado el ataque masivo desencadenado por Estados Unidos e Israel contra los centros de poder en Teherán, afirmando que la "agresión militar criminal" viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y da a Teherán el derecho a defenderse, por lo que ha prometido una "respuesta con fuerza".

"Estados Unidos y el régimen sionista han atacado varios objetivos e infraestructuras de defensa, así como instalaciones civiles, en diversas ciudades de nuestro país, violando flagrantemente la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán", ha denunciado el Ministerio de Exteriores, liderado por Abbas Araqchi, que hasta ahora encabezaba las negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo nuclear.

Estos ataques violan la Carta de Naciones Unidas y constituyen una "agresión armada flagrante" contra Irán, ha denunciado la diplomacia iraní que señala que el país usará "todo su poder y capacidades" para responder a la agresión, insistiendo en que le ampara el derecho a la defensa propia.

El departamento liderado por Araqchi insiste en que el ataque masivo se produce en un momento en que Irán y Estados Unidos estaban inmersos en un proceso diplomático, en las que Teherán entró "para demostrar la rectitud de la nación iraní y la ilegitimidad de cualquier pretexto para la agresión".

PREPARADOS PARA "DEFENDER LA EXISTENCIA DE IRÁN"

"El pueblo de Irán se enorgullece ahora de haber hecho todo lo necesario para evitar la guerra. Ha llegado el momento de defender nuestra patria y hacer frente a la agresión militar del enemigo", ha indicado.

En este sentido, Teherán recalca que igual que estaba preparada para las negociaciones, "ahora estamos más preparados que nunca para defender la propia existencia de Irán".

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní ha denunciado el ataque por parte del "brutal régimen estadounidense y el corrupto régimen sionista" y ha sostenido que ambos países "piensan que la inocente nación iraní se rendirá ante sus despreciables demandas con estas acciones cobardes".

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán han lanzado una respuesta aplastante ante sus atroces acciones", ha asegurado, al tiempo que ha pedido a la población que permanezca "dentro de lo posible" en sus hogares y que evite ir a lugares como mercados para reducir riesgos. "Irán ha preparado por adelantado la cobertura de todas las necesidades de la sociedad", ha dicho.

En esta línea, ha anunciado el cierre indefinido de escuelas y universidades y ha recalcado que los bancos seguirán dando servicio, mientras que los edificios públicos funcionarán con la mitad de su personal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han confirmado este sábado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con mensajes en alusión a un cambio de régimen en Teherán y con referencias a que la ciudadanía iraní se "libere del yugo de la tiranía" y "construya un Irán libre y pacífico".