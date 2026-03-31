Irán.- AMP.- Irán denuncia un ataque contra un centro de investigación farmacéutico en Teherán y promete "castigos"

January 15, 2025, Tehran, Iran: Vice President of Iran for Strategic Affairs, MOHAMMAD JAVAD ZARIF leaves after a government meeting in Tehran. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Irán ha denunciado este martes un ataque contra un centro de investigación farmacéutico en Teherán, que ha sumado a otros "crímenes de guerra" cometidos por Estados Unidos e Israel, insistiendo en que esta escalada evidencia el "fracaso" de su ofensiva.

La alerta la ha lanzado el exministro de Exteriores de Irán entre 2013 y 2021, Javad Zarif, quien en un mensaje en redes sociales en el que añade una fotografía del supuesto ataque ha denunciado el bombardeo contra la Compañía de Investigación e Ingeniería Tofigh Daru.

"Los agresores desesperados, tras fracasar en materializar sus delirios diabólicos, han golpeado ahora deliberadamente a un productor de ingredientes farmacéuticos activos, incluidos medicamentos contra el cáncer", ha denunciado Zarif.

Las instalaciones supuestamente atacadas pertenecen a un centro de investigación y desarrollo, y es parte de Tamin Phamaceutical Investment Company (TPICO), el holding farmacéutico más grande de Irán.

El diplomático fue responsable de Exteriores durante la Presidencia de Hasán Rohaní, y en este contexto fue uno de los artífices del acuerdo nuclear sellado en 2015 con Estados Unidos durante la etapa de Barack Obama, un pacto del que se desvinculó unilateralmente Washington al poco de llegar Donald Trump a la Casa Blanca.

PROMETE "CASTIGOS SEVEROS" CONTRA LOS AGRESORES

Poco después el actual ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha denunciado el bombardeo que ha atribuido a "criminales de guerra de Israel", lamentado que sus fuerzas atacan "abiertamente y sin pudor" empresas farmacéuticas.

"Sus intenciones son claras. Lo que no entienden es que no están tratando con civiles palestinos indefensos", ha avisado el jefe de la diplomacia iraní quien ha prometido que "castigos severos" contra los agresores.