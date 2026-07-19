Archivo - March 16, 2026, Undisclosed Location, United States: A U.S. Navy F/A-18E Super Hornet, with the Tophatters of Strike Fighter Squadron 14, approaches for an arrested landing on the flight deck of the Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Linc - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha denunciado que uno de los objetivos alcanzados esta pasada madrugada por los bombardeos estadounidenses ha sido la zona de construcción de la futura central nuclear de Darjovin, en la provincia suroccidental de Juzestán.

La Organización de la Energía Atómica de Irán ha informado de que el bombardeo ocurrió en torno a las 03.40 de esta pasada madrugada, coincidiendo con los ataques aéreos norteamericanos sobre el resto del país, y condenado lo ocurrido como un "atentado terrorista, agresivo y brutal, contrario al derecho internacional".

La planta, a orillas del río Karun, es un proyecto en solitario de las autoridades iraníes que contempla la instalación de un reactor de 360MW, ya en construcción, y cuya inauguración estaba prevista, en un primer momento, para 2030.

La agencia nuclear de la ONU ya está al tanto de lo ocurrido y ha iniciado una investigación en profundidad. De momento, en redes sociales, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirma que la instalación "se encuentra en las primeras etapas de construcción" y "no contenía material nuclear" cuando sus inspectores la visitaron por última vez.

El director general del organismo, Rafael Mariano Grossi, cree que el ataque "no plantea ningún riesgo radiológico", pero reitera su llamamiento "a la moderación militar en las proximidades de todos los emplazamientos relacionados con la energía nuclear".

"El OIEA se ha puesto en contacto con Irán sobre estas informaciones y proporcionará más información a medida que esté disponible", concluye el comunicado.

Las instalaciones nucleares de Irán son un objetivo prioritario para Estados Unidos, que hace más o menos un año ya lanzó una ola de bombardeos contra centrales en Fordo o Natanz y ha vuelto a repetir estas operaciones desde febrero, con el estallido de la guerra.

Estados Unidos está convencido de que estas instalaciones esconden un proyecto iraní para fabricar un arma nuclear, a pesar de que Teherán insiste desde años que su programa nuclear tiene un carácter exclusivamente pacífico.