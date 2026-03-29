Irán.- AMP.- Irán denuncia ataques contra el sistema eléctrico que han causado un apagón en parte de Teherán y Alborz

TEHRAN, March 23, 2026 -- Smoke billows following explosions in Tehran, Iran, March 23, 2026. Loud explosions were heard in Tehran on Monday morning, a Xinhua reporter said, observing multiple flashes of light in the night sky over the eastern part of - Europa Press/Contacto/Shadati
MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Energía de Irán ha anunciado un apagón que ha afectado a partes de Teherán y a la vecina provincia de Alborz consecuencia de ataques contra inraestructura eléctrica del país.
"Hace unos minutos tras una serie de ataques contra instalaciones de la industria eléctrica en la provincia de Teherán parte de la ciudad de Teherán y de la provincia de Alborz han quedado sin electricidad", ha indicado el Ministerio.
"Hay trabajos en marcha para resolver el problema", ha añadido el organismo oficial en un comunicado recogido por la radiotelevisión pública iraní, IRIB.
El viceministro de Energía iraní, Mostafa Rayabi Mashhadi, ha confirmado un impacto de restos sobre una de las torres a la entrada de la ciudad de Karaj, en la provincia de Alburz. "Hemos perdido entre 5 y 6 subestaciones de distribución", ha explicado.
Mashhadi ha hecho un llamamiento a la calma. "Los trabajos de recuperación ya han comenzado y las subestaciones afectadas volverán progresivamente a la red, si Alá quiere", ha añadido.
Los efectivos de la industria eléctrica han sido enviados a las zonas afectadas y trabajan para restablecer el suministro lo antes posible, ha informado por su parte la agencia de noticias iraní Fars.
Poco después la propia cadena IRIB ha destacado que a pesar del apagón la gente mantiene su concentración nocturna diaria en la plaza de los Mártires de Teherán coreando consignas contra Estados Unidos e Israel.