Irán denuncia catorce muertos y cerca de 80 heridos por las últimas oleadas de bombardeos de EEUU

Archivo - May 13, 2026, Indian Ocean, United States: A U.S. Marine Corps F-35B Lightning II stealth fighter aircraft assigned to Marine Fighter Attack Squadron 122, takes off from the flight deck of the Wasp-class amphibious assault ship USS Boxer underw - Europa Press/Contacto/Sgt. Trent Henry/U.S. Marine

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos catorce personas han muerto y cerca de 80 han resultado heridas a causa de los últimos dos días de bombardeos lanzados por Estados Unidos contra Irán en las últimas horas, según han denunciado las autoridades del país asiático, que han detallado que alrededor de 50 heridos se encuentran hospitalizados.

El portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Hosein Kermanpur, ha denunciado en un mensaje en redes sociales que los bombardeos fueran ejecutado "mientras el alto el fuego estaba vigente" y ha detallado que un total de cinco provincias han sido afectadas, con un balance de "catorce mártires y 78 heridos", 47 de los cuales siguen hospitalizados.

En este sentido, fuentes oficiales de la provincia de Hormozgán han indicado en declaraciones a la cadena de televisión pública iraní, IRIB, que al menos tres personas han muerto y 15 han resultado heridas en ataques ejecutados en las últimas horas por las tropas estadounidenses contra el puerto comercial de la ciudad de Sirik.

"De las 15 personas heridas por los ataques contra el puerto comercial de Sirik, al menos siete están recibiendo tratamiento fuera del centro médico, mientras que ocho han sido ingresadas en el hospital de Minab", han recalcado.

Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.