Irán.- AMP.- Irán denuncia una decena de trabajadores sanitarios muertos en bombardeos de EEUU e Israel

Trabajadores de la Media Luna Roja iraní durante las labores de rescate tras un ataque de Estados Unidos en Irán - MEDIA LUNA ROJA IRANÍ

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha denunciado al menos una decena de trabajadores sanitarios muertos en ataques de EEUU e Israel desde el comienzo de las hostilidades el pasado fin de semana.

La portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani, ha confirmado este balance en rueda de prensa este sábado, que ha aprovechado para denunciar ataques contra centros médicos como el Hospital Imam Ali en Andimashk y la Sociedad de la Media Luna Roja de Mahabad.

La portavoz ha querido llamar a la calma y ha asegurado que ahora mismo no hay problemas con el suministro de medicamentos y productos esenciales; hay muchos productos esenciales en las provincias que acogen a refugiados y desplazados", ha hecho saber en declaraciones a los medios iraníes.

Por su parte, el presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhosein Kolivand, ha informado este sábado de que en los últimos días han sufrido daños por bombardeos 6.668 instalaciones civiles, incluidas 65 escuelas y 14 centros sanitarios.

Además se han contabilizado daños en 5.535 viviendas, 1.041 establecimientos comerciales y trece centros de la Media Luna Roja iraní, ha informado el propio organismo en redes sociales.

Estas cifras "revelan la gran magnitud de los daños a la infraestructura urbana y a los servicios públicos" causados por los ataques de Estados Unidos e Irán.

"En estos ataques varios vehículos de ayuda y rescate también han resultado dañados y, lamentablemente, varios trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja han resultado heridos mientras realizaban misiones de socorro", ha destacado el organismo humanitario.

La Media Luna Roja iraní recuerda que las convenciones de Ginebra "prohíben explícitamente" los ataques a instalaciones civiles, incluidas viviendas, instalaciones médicas, escuelas, así como contra equipos de socorro. "Todas las partes en el conflicto están obligadas a respetar y proteger esas instalaciones y efectivos", ha destacado Kolivand.

Por ello, pide a las instituciones internacionales, las organizaciones humanitarias y los organismos de defensa de los derechos humanos que "adopten medidas inmediatas y eficaces para proteger la vida de los civiles, garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y asegurar el respeto de las normas del derecho internacional humanitario".

Por otra parte, el Ministerio de Educación iraní ha informado este sábado de que 192 estudiantes han muerto y 154 han resultado heridos en los ataques "estadounideneses-sionistas" y que 66 escuelas han resultado dañadas o destruidas.

Además, el Ministerio ha informado de que este domingo se reanudan las clases en formato no presencial tras los siete días no lectivos anunciados tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos estadounidenses. También las clases universitarias serán en formato telemático hasta que termine el año.