Irán denuncia la muerte de cuatro personas tras un ataque durante una boda en el sur del país

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han denunciado este martes que "unas 70 personas" han resultado "muertas o heridas" durante la celebración de una boda que se ha visto interrumpida por un ataque aéreo estadounidense registrado en la localidad de Kuhestak, en el condado de Sirik, en la provincia de Hormozgan (sur), cobrándose la vida de cuatro invitados, entre ellos un niño.

"Hasta el momento han caído como mártires cuatro invitados a la ceremonia, entre ellos un niño", ha lamentado la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado en el cual ha cifrado en "unos 70 inocentes" el número de personas que han resultado "muertas o heridas" durante "la ceremonia nupcial de una joven pareja suní".

Al calor del suceso, las autoridades han enviado quince ambulancias al lugar de los hechos, a donde se han movilizado, además, equipos de rescate para la retirada de escombros.

"Algunos de los heridos han recibido tratamiento tras ser atendidos por los servicios médicos y otros han sido trasladados al Hospital de Minab para recibir atención más especializada", ha explicado el vicegobernador de asuntos políticos, de seguridad y sociales de Hormozgan, Ahmad Nafisi, según recoge la agencia de noticias IRNA.

UN CRIMEN QUE "NO QUEDARÁ IMPUNE"

Identificando este ataque como "la prueba definitiva de la desesperación absoluta de los falsos defensores de los Derechos Humanos" se ha pronunciado el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, quien ha advertido que este acto de "apuntar a una boda y masacrar a civiles inocentes" no quedará "impune".

"Nada los protegerá de la voluntad aplastante de las Fuerzas Armadas Iraníes", ha amenazado el alto funcionario en un mensaje en redes acompañado de un breve vídeo en el cual se vislumbran los estragos derivados del ataque.

Tono similar ha adoptado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, el cual ha considerado que "más peligroso que la propia bomba es la normalización de los bombardeos; y más peligroso que el silencio es la conversión del silencio en legitimidad".

Tras ello, avanzando que Irán responderá "con firmeza" a "estos crímenes salvajes", el portavoz se ha dirigido a los "gobiernos e instituciones internacionales que guardan silencio ante tal barbarie, o que tratan de justificar tales actos" para apuntan que los mismos "deben comprender que su silencio no es neutralidad".

"Cuando los ataques ilegales y los crímenes brutales se encubren por conveniencia política, la línea que separa la condena de un crimen de su normalización desaparece", ha defendido agregando que "quienes guarden silencio hoy no serán inmunes a sus consecuencias mañana".