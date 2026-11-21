STYLELOCATIONA U.S. Air Force General Atomics MQ-9 Reaper unmanned aerial vehicle flies a training sortie over the Nevada Testing and Training area at Creech Air Force Base July 15, 2019 in Indian Springs, Nevada. - Sra Haley Stevens/Us Air / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán ha derribado un avión no tripulado estadounidense MQ-9 en el espacio aéreo del estrecho de Ormuz, según ha informado la agencia de noticias iraní IRNA.

"El CGRI iraní derribó el 58º dron estadounidense MQ-9 en el cielo sobre el estrecho de Ormuz", ha señalado el medio, que atribuye la interceptación a las fuerzas iraníes, si bien no ha proporcionado más detalles al respecto.

Por otra parte, el Mando Centro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha desmentido este sábado que Irán haya atacado a un caza F-16 durante la jornada del viernes. "Esto es falso. Irán no atacó ayer a ningún caza F-16. En absoluto. Todos los aviones de combate militares de Estados Unidos que están en Oriente Próximo están a salvo", ha subrayado.

Previamente, la Fuerza Antiaérea del Ejército de Tierra iraní había informado de que había disparado un misil contra un F-16 estadounidense en el sur del país. "El misil explosionó cerca del avión y el caza americano invasor quedó dañado. Su piloto se vio obligado a abortar la misión y a realizar un aterrizaje de emergencia en uno de los aeropuertos cercanos", aseguró.

Estos incidentes se producen en el marco del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán. Teherán respondió con ataques contra objetivos en territorio israelí y bases militares estadounidenses desplegadas en distintos países de la región.

Aunque ambos países suscribieron a mediados de junio un memorando para poner fin a las hostilidades, los enfrentamientos se reanudaron posteriormente y el conflicto continúa sin resolverse, con episodios esporádicos de violencia.

La guerra ha afectado gravemente al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo y gas natural licuado, cuya práctica paralización ha contribuido a disparar los precios mundiales de los combustibles.