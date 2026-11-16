Irán.- AMP.- Irán eleva a cuatro los buques incendiados tras chocar con minas en Ormuz y asegura que dos se hundieron

Archivo - May 8, 2026, Arabian Sea, International Waters: The U.S. Navy Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Rafael Peralta intercepts the Iranian-flagged oil tanker M/V Herby, enforcing the self-declared maritime blockade against ships enteri - Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han afirmado que un total de cuatro buques han sufrido incendios tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz, incluidos dos petroleros que se habrían hundido en la zona, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas en estos incidentes.

La Armada de Irán ha informado de que un petrolero ha chocado con una mina en la zona oriental de la vía cuando navegaba "con los sistemas de navegación apagados" y sin autorización de las fuerzas iraníes. "El resultado de cualquier movimiento ilegal, sin coordinación con las Fuerzas Armadas y contra las regulaciones, es encontrarse con minas e incendios", ha advertido.

Tras ello, la Armada de la Guardia Revolucionaria ha indicado que otros dos petroleros han sufrido "varias explosiones muy potentes" tras colisionar con minas en la ruta sur del estrecho, garantizada como segura por parte de Estados Unidos, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Estos dos buques cisterna infractores explotaron a poca distancia de los dos anteriores, con lo que ya son seis los que se incendian y se hunden en el estrecho de Ormuz desde ayer", ha dicho, antes de subrayar que "la contaminación derivada de las explosiones de estos buques se ha extendido por toda la costa y las aguas del estrecho de Ormuz".

"Nuestras medidas punitivas responden al bloqueo ilegal impuesto por el depredador Ejército estadounidense", ha reiterado, al tiempo que ha incidido en que la ruta sur del estrecho "está sembrada de 'muros de fuego'". "Confiar en las mentiras de los mandos militares estadounidenses y colaborar con ellos les convertirá en pasto de las llamas", ha advertido.

Por último, la Armada iraní ha subrayado que otro buque cisterna se ha incendiado a primera hora del día tras chocar con otra mina en el este del estrecho de Ormuz. "La Armada de Irán mantiene un control y supervisión constantes sobre el tráfico de buques al este del estrecho de Ormuz", ha esgrimido.

"Desactivar los sistemas de seguimiento y entrar sin autorización en zonas marítimas prohibidas o inseguras expone a los buques infractores a graves riesgos", ha argüido, antes de ahondar en que "los propietarios de los buques que naveguen por zonas prohibidas, haciendo caso omiso de las advertencias y normativas anunciadas, serán responsables de las consecuencias de sus actos".

Estos incidentes se suman a los registrados durante el fin de semana en la zona, después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara el domingo del hundimiento de otros dos petroleros --uno de ellos un superpetrolero cargado con más de dos millones de barriles de crudo-- y el sábado de daños en hasta tres buques por explosiones de minas marítimas tras intentar cruzar la ruta sur sin permiso.

Teherán mantiene declarado el cierre del estrecho de Ormuz --arteria fundamental para el suministro mundial de petróleo desde el golfo Pérsico-- a raíz de la ofensiva militar lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, advirtiendo de que el tránsito solo es seguro a través de los corredores autorizados por sus Fuerzas Armadas.

Por el contrario, Washington rechaza que exista un bloqueo efectivo sobre el estrecho, asegurando que ejerce el control militar en el exterior del paso y que escolta a embarcaciones comerciales para garantizar el flujo de exportaciones energéticas desde Oriente Próximo.