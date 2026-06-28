Irán.-AMP. Irán insiste en que Ormuz es suyo durante los próximos 30 días y exige a EEUU que contenga a Israel en Líbano

Archivo - FILED - 18 August 2022, ---, Strait of Hormuz: A satellite image, captured by NASA, shows the Strait of Hormuz, which connects the Gulf of Oman (L) with the Persian Gulf (R) and separates Iran (below) from the countries of the Arabian Peninsula- - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado a Estados Unidos de que Teherán controla absolutamente todo lo que ocurre en el estrecho de Ormuz durante los próximos 30 días de negociaciones tal y como interpreta el memorándum de entendimiento con Washington firmado este mes, y ha acusado a la parte norteamericana de incumplir la primera cláusula del mismo: presionar a Israel para que se retire por completo de Líbano.

Araqchi ha realizado estas declaraciones nada más llegar a Irak, donde pasará el día de visita oficial, en medio de nuevos cruces con bombardeos con Estados Unidos y después de un acuerdo entre Líbano e Israel que ha sido repudiado por el partido milicia libanés Hezbolá, aliado estratégico de Teherán, al entender que contraviene el documento firmado por Irán y Estados Unidos.

"Lamentablemente, la entidad sionista continúa con sus ataques aéreos en Líbano. Estados Unidos debe estar a la altura de su responsabilidad, obligar a Israel a que ponga fin a sus ataques y que se retire de las zonas que ocupa en Líbano, porque es la primera cláusula del memorándum".

El primer punto del documento no solo exige el cese de bombardeos israelíes sino que además obliga a las partes a encontrar una solución para que Israel se retire del país. El acuerdo firmado el viernes entre Líbano e Israel, no obstante, solo habla de una "retirada gradual" siempre y cuando se verifique el hipotético desarme de Hezbolá, algo que el grupo armado no tiene intención de hacer al entender que se trata de una estratagema israelí para dejar el país indefenso.

Araqchi también ha avisado a Estados Unidos de que "el estrecho de Ormuz permanecerá bajo la supervisión y gestión total de Irán durante los próximos 30 días, y una vez eliminados todos los obstáculos, se restablecerá la capacidad total de la vía fluvial". La responsabilidad sobre el estrecho, ha añadido, recae sobre la República Islámica de Irán.

"No existe ninguna otra parte ni Estado involucrado. Esto queda totalmente claro en el memorando de entendimiento, y cualquier intervención o acción unilateral agravará la situación y retrasará la reapertura del estrecho", ha avisado.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Este mismo domingo, el negociador jefe de Irán y presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, y su homólogo libanés, Nabih Berri, han mantenido una conversación telefónica en la que ambos han coincidido en la importacia de que la comisión de seguimiento pactada por EEUU e Irán para garantizar el cese de hostilidades en Líbano comience a trabajar inmediatamente.

Qalibaf y Berri "hicieron hincapié en la necesidad de celebrar una reunión de la 'Unidad de Control de Conflictos' lo antes posible para controlar y poner fin a la guerra en el Líbano", según el relato de la conversación de la radiotelevisión pública IRIB.

"Nuestro objetivo es poner fin a la guerra en el Líbano, devolver a los refugiados a sus hogares y lograr la retirada de la ocupación y el régimen sionista del territorio libanés, y estamos abordando este tema con seriedad", ha manifestado Qalifab.

Por su parte, el presidente del Parlamento libanés, próximo a Teherán, ha vuelto a denunciar el reciente acuerdo entre el Gobierno libanés e Israel, que ha descrito directamente como un acto de capitulación de Beirut, al considerar que ignora los términos estipulados en el preacuerdo entre EEUU e Irán y no apuesta por exigir claramente a Israel que abandone el país.

"El acuerdo entre Líbano y el régimen sionista, según los términos dictados por Estados Unidos, es una conspiración y un acto de sedición, y la sedición es peor que el asesinato", ha lamentado Berri.