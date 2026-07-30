Irán.- AMP.- Irán insta a Bulgaria y Chipre a reconsiderar la autorización a EEUU para usar sus bases

Archivo - February 8, 2026, Tehran, Iran: Abbas Araghchi, Iranâ€s Foreign Minister, and Esmaeil Baghaei spokesperson of Iranâ€s Foreign Ministry, seen during a joint press conference. - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado a sus homólogos de Bulgaria y Chipre, Velislava Petrova y Constantinos Kombos respectivamente, su protesta por autorizar a Estados Unidos el uso de las bases militares tanto en suelo búlgaro como en suelo chipriota.

Araqchi ha asegurado en una llamada con Petrova que el paso dado por Bulgaria es "condenable, inaceptable y contrario a las relaciones tradicionales y amistosas entre ambos países". De esta forma, ha afeado que las autoridades búlgaras hayan dado 'luz verde' a que la base aérea de Bezmer, ubicada en la provincia de Yambol, acoja a ocho aviones cisterna estadounidenses KC-135 y a 250 efectivos del Ejército de Estados Unidos en el marco de la ofensiva de Washington contra Irán.

"Esperamos que el Gobierno búlgaro reconsidere urgentemente la decisión tomada. Irán no dudará en defender sus intereses nacionales y su seguridad ante cualquier agresión o acción hostil", ha señalado el jefe de la diplomacia de Irán, según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores que recalca que, "sin duda, cualquier parte que participe de alguna manera en la comisión del crimen de agresión contra Irán debe asumir la responsabilidad de sus consecuencias".

La pasada semana, el Parlamento búlgaro autorizó el uso de la base aérea de Bezmer para el repostaje de aviones de Estados Unidos en el contexto de la guerra contra Irán. El titular de Defensa, Dimitar Stoyanov, negó que este paso suponga la implicación de Bulgaria en el conflicto.

"No se desplegarán sistemas de armas ofensivas de ningún tipo en territorio búlgaro. Su presencia temporal no convierte a Bulgaria en parte del conflicto", defendió. La autorización se basa en el acuerdo de cooperación en materia de defensa firmado en 2006 entre Bulgaria y Estados Unidos.

De la misma forma, Araqchi ha trasladado a Kombos "la necesidad de impedir que fuerzas hostiles utilicen bases militares extranjeras situadas en Chipre para llevar a cabo actos de agresión contra Irán" y ha recordado a la isla su "adhesión a los principios del Derecho Internacional y la necesidad de resolver las controversias por medios pacíficos".

El titular de Exteriores iraní ha afirmado que han recibido garantías por parte de Reino Unido de que las bases militares extranjeras situadas en Chipre no se utilizarán contra ningún país, incluyendo Irán, según un comunicado del Ministerio.

Un dron impactó contra la base militar británica de Akrotiri el pasado mes de marzo después de que Londres accediera a la petición de Washington para el empleo de bases británicas en Chipre --incluyendo también la de Dekelia-- para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles del país centroasiático.