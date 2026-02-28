Archivo - June 18, 2025, Tehran, Iran: A missile is seen streaking across the sky, launched from Iranian territory toward Israel. Iran launched a wave of missiles, reportedly including a hypersonic projectile, toward Israel. Israel's military confirmed ac - Europa Press/Contacto/Str - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) - La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado un primer contraataque contra Israel mediante misiles y aviones no tripulados a las pocas horas del ataque conjunto estadounidense e israelí contra los centros de poder de la república islámica.

En un comunicado publicado por medios iraníes, la Guardia Revolucionaria ha anunciado "la primera ola de extensos ataques con misiles y drones" contra Israel "en respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán".

El Ejército de Israel ha confirmado este ataque iraní, repartido hasta ahora en dos salvas prácticamente consecutivas y la activación de sus sistemas de defensa para intentar interceptar los proyectiles.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", ha hecho saber el Ejército israelí en un comunicado.

"Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", han añadido los militares mientras el Mando del Frente Nacional ha emitido "alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas".

Fuentes militares israelíes han confirmado al 'Times of Israel' la intercepción exitosa de al menos un misil en el norte del país, mientras que otro proyectil ha impactado en "campo abierto" sin dejar víctimas.

Pocos minutos después del primer anuncio, el Ejército israelí ha confirmado otra "remesa" de proyectiles que está en proceso de intercepción.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Qatar también ha anunciado la intercepción de un misil iraní a través del empleo de un sistema de defensa Patriot, sin dar más detalles.