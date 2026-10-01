Irán.-AMP.- Irán niega que su delegación abandonara Nueva York por orden de Rubio y afirma que lo hizo según lo previsto

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han asegurado este jueves que su delegación en Nueva York abandonó la ciudad el lunes tras los últimos contactos con el Gobierno de Estados Unidos y ha negado que hayan sido expulsados por parte del Departamento de Estado ante la falta de avances para intentar reactivar el proceso de paz tras el conflicto abierto en febrero por la ofensiva estadounidense-israelí contra el país asiático.

"La delegación iraní partió de Nueva York el lunes por la tarde, conforme al calendario que ya había sido comunicado con antelación el 17 de septiembre al Departamento de Estado de Estados Unidos", ha dicho la misión de Irán en Nueva York a través de un mensaje en redes sociales. "Al no haber logrado nada, el Departamento de Estado ha recurrido a difundir noticias infundadas y carentes de valor", ha señalado.

El mensaje ha sido publicado después de que el portal de noticias Axios informara, citando a fuentes anónimas, que el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó que la delegación iraní desplazada a la ciudad para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que abandonara el territorio estadounidense ante la falta de avances en los contactos.

De hecho, fuentes oficiales estadounidenses han confirmado este extremo en declaraciones concedidas a Europa Press, sin más detalles sobre los motivos de la decisión. "Podemos confirmarlo", han dicho, en referencia al hecho de que Rubio ordenó a la delegación que abandonara Estados Unidos.

Fuentes citadas por Axios habían asegurado previamente que la demanda estadounidense a la delegación llegó en cualquier caso horas antes de la salida prevista por la delegación iraní.

El Gobierno iraní confirmó el miércoles que ha recibido la respuesta oficial de Estados Unidos a su propuesta para reactivar el proceso de conversaciones para un acuerdo de paz, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara su rechazo al "inaceptable" plan presentado por Teherán, que contemplaba una reapertura del estrecho de Ormuz siete días después de que Washington aceptara sus condiciones.

El plan fue presentado por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, precisamente en el marco de la Asamblea General de la ONU con el objetivo de destrabar las conversaciones --medidas principalmente por Pakistán-- para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.