Irán.- AMP.- Irán rechaza una propuesta "excesiva" de EEUU para poner fin a la guerra

09 March 2026, Iran, Teheran: Demonstrators wave Iranian national flags as they gather for a rally in support of the new Supreme Leader at Enghelab Square in downtown Tehran. Iran marked the appointment of Ayatollah Mojtaba Khamenei, who succeeded his fa - Iranian Supreme Leader's Office/ DPA

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Irán ha rechazado este miércoles una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra lanzada el pasado 28 de febrero, afirmando que se trata de una posición "excesiva", que evidencia la falta de voluntad de Washington para llegar a un pacto, y reiterar que Teherán pondrá las "condiciones" al cese de las hostilidades.

Según informa el canal estatal Press TV, citando a un alto funcionario político y de seguridad con conocimiento sobre los contactos, Irán ha recibido una propuesta de parte de Estados Unidos, que ha activado contactos a través de diversos canales diplomáticos. De todos modos, para la República Islámica las propuestas son "excesivas" y no se corresponden con la realidad en el terreno.

"Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones", ha asegurado el citado funcionario, que ha indicado que Teherán ha comunicado a todos los intermediarios que un alto el fuego está condicionado a la aceptación de todas sus condiciones.

"No se celebrarán negociaciones antes de eso", ha indicado, en alusión a los distintos aspectos para pactar un alto el fuego e insistir en que las represalias de Irán continuarán hasta que se cumplan las condiciones iraníes.

Las autoridades iraníes vienen insistiendo en que Estados Unidos e Israel deben parar la "agresión y asesinatos" contra Irán, además de mecanismos concretos para que no se repita el ataque contra Teherán, así como reparaciones de guerra y el reconocimiento de todos los actores internacionales de la autoridad iraní sobre el estrecho de Ormuz.

LA PROPUESTA ES UN "ENGAÑO" PARA AUMENTAR LAS TENSIONES

Esta posición ha sido posteriormente replicada por legaciones diplomáticas iraníes, caso del Consulado en Bombay, que ha indicado que Teherán ha evaluado las propuestas y "considera que son un engaño destinado a intensificar las tensiones".

"En ambos casos anteriores, Estados Unidos no tenía una intención genuina de negociar y, en su lugar, llevó a cabo ataques militares contra Irán", ha señalado en referencia a los ataques lanzados en junio de 2025 y hace más de tres semanas cuando el Ejército estadounidense lanzó ofensivas contra la República Islámica en plenas negociaciones.

Las autoridades de Pakistán se han ofrecido a "acoger" unas "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha apuntado a que podría facilitar conversaciones "concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso".

Junto a Pakistán, otros actores como Turquía y Omán han multiplicado los contactos diplomáticos toda vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado de marcha en el conflicto en Irán y se abre ahora a relanzar un proceso de negociación con la República Islámica para estudiar una salida diplomática a la guerra.

Tras desvelar "conversaciones muy sólidas" con Irán los últimos días y subrayar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, Trump ha insistido en lanzar negociaciones que pasarían por que la República Islámica renuncie explícitamente a poseer armas nucleares una vez apuntó que el acuerdo podía ser inminente.

De lado iraní vienen rechazando que se estén produciendo negociaciones con Washington y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, atribuyó el anuncio del presidente estadounidense sobre un inminente un acuerdo a un intento de "manipular" el precio del petróleo.