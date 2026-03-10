Irán.- AMP.- Irán reivindica ataques contra Haifa y Tel Aviv además de bases de EEUU en Emiratos y Bahréin

Archivo - Imagen de archivo de un dron. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha reivindicado este martes un ataque contra una refinería de petróleo y depósitos de combustible en la ciudad israelí de Haifa, en el norte del país, donde también habría golpeado el aeropuerto y la base aérea de Ramat David, en el marco de una serie de ataques que han alcanzado bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

"Las instalaciones de refinería de petróleo y almacenamiento de combustible del régimen israelí en Haifa han sido atacadas en las últimas horas por drones de la Fuerza Aérea del Ejército iraní", ha informado el Ejército iraní en un mensaje difundido por la agencia estatal IRNA.

Horas después la Guardia Revolucionaria de Irán ha detallado ataques contra la base aérea de Ramat David y el aeropuerto civil de Haifa, al tiempo que ha reivindicado bombardeos a "lanzadores de misiles ocultos" del Ejército israelí en Bnei Brak, al este de Tel Aviv.

Según informa la cadena estatal IRIB, estos ataques se han extendido a bases estadounidenses en la región, caso de la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y las instalaciones de Al Juffair en Bahrein. Estos objetivos fueron "efectivamente atacados por los misiles aeroespaciales y la avanzada de drones de ataque de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".

"Los esfuerzos no convencionales, ilegítimos e ilegales de los agresores estadounidenses y sionistas para atacar la infraestructura de Irán y matar civiles no quedarán sin respuesta", ha señalado la rama de las Fuerzas Armadas iraníes que insiste en que la seguridad y la estabilidad en la región "son para todos o para nadie".

Irán libra el undécimo día de guerra con Estados Unidos e Israel, tras la ofensiva masiva lanzada por Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero para descabezar a la República Islámica, una operación que deja más de 1.200 muertos en suelo iraní. Desde entonces, Teherán ha llevado la guerra a una decena de países de la región, atacando Israel además de intereses estadounidense en la zona.

Las represalias dejan al menos una decena de muertos en Israel, en un momento en el que las autoridades iraníes afirma que por ahora no hay motivos para abordar un alto el fuego, ya que el país está centrado en "dar una respuesta aplastante al enemigo".