Irán.- AMP.- Irán reivindica el derribo de un avión de combate de EEUU en el estrecho de Ormuz

March 27, 2026, Undisclosed Location, United States: A U.S. Air Force F-16C Fighting Falcon aircraft, assigned to the Shooters of the 55th Expeditionary Fighter Squadron, lands after returning from a mission in support of Operation Epic Fury, March 23, 20 - Europa Press/Contacto/Usaf/U.S. Air

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas iraníes han reivindicado en la tarde de este viernes el derribo de un avión A10 de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz, en una jornada en la que se ha confirmado el derribo de un caza F15 del país norteamericano.

"Hace una hora, un avión A10 del enemigo agresor sionista estadounidense fue interceptado y atacado en aguas del sur, alrededor del estrecho de Ormuz, por los sistemas de defensa aérea del país", ha señalado el Ejército en un comunicado difundido a través de la cadena de televisión estatal IRIB.

"Atacamos un avión enemigo al sur de la isla de Qeshm y se hundió en las aguas del golfo Pérsico", ha agregado el cuerpo militar, sin dar más detalles.

Se trata de un avión A10 Warthog, a bordo del cual viajaba un único piloto que ha sido rescatado "sano y salvo", según fuentes oficiales estadounidenses citadas por el diario 'New York Times'. La aeronave habría sido derribada "aproximadamente al mismo tiempo" que el caza F15 en el que viajaban dos tripulantes, uno de ellos todavía en paradero desconocido.

En este otro incidente, un caza F15 del Ejército norteamericano en el que viajaban dos tripulantes ha sido derribado mientras sobrevolaba Irán. Mientras que una de las personas a bordo de la aeronave ya ha sido rescatada, se mantiene activo un operativo de búsqueda y rescate para hallar al otro tripulante.

Así las cosas, el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha negado a dar detalles sobre este operativo durante una breve entrevista telefónica concedida al canal NBC News al tiempo que ha manifestado su frustración por la cobertura mediática de una operación intensa y delicada.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha rechazado que este ataque vaya a tener alguna repercusión en las negociaciones con Irán. "No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", ha respondido al ser preguntado en este sentido.

Por su parte, las autoridades iraníes han lanzado su propio operativo de búsqueda en la provincia de Kohgiluyé y Buyer Ahmad, en el suroeste de Irán, en el área donde se cree que puede haber caído el segundo tripulante estadounidense. Las autoridades locales de la región han prometido "un reconocimiento especial" para quien logre capturar o matar a la tripulación del caza derribado, según recoge la agencia de noticias semioficial ISNA.

ATERRIZAJE DE EMERGENCIA DE UN HELICÓPTERO QUE PARTICIPABA EN EL RESCATE

En un tercer incidente, uno de los helicópteros que participan en las labores de rescate, un Black Hawk UH60, ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en Irak tras ser alcanzado por fuego iraní mientras buscaba al soldado desaparecido.

"El personal que viajaba a bordo ha logrado conducir el helicóptero a un lugar seguro en Irak", han informado fuentes militares al 'New York Times'.