Irán señala que EEUU "perdió" la guerra y "fracasará" con su campaña de asfixia económica

August 25, 2026, Tehran, Iran: Iraqi Supreme Judicial Council President Faiq Zidan meets Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf in Tehran, Iran, on August 25, 2026. Zidan held talks with Ghalibaf during a visit to the Iranian capital. - Europa Press/Contacto/Icana

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalibaf, ha señalado este miércoles que Estados Unidos "perdió" la guerra militar contra Irán y que ahora "fracasará" su nuevo plan para una campaña de asfixia económica que aísle a Teherán.

"Estados Unidos lanzó una guerra contra Irán con la intención de derrocar a la República Islámica y expandir la hegemonía estadounidense en Asia Occidental y el mundo islámico, pero gracias a la sangre de los mártires y a los esfuerzos de la nación iraní y del frente de resistencia, fueron claramente derrotados, y el mundo entero lo confirmó", ha afirmado el dirigente iraní en declaraciones recogidas por la agencia estatal IRIB, en el marco de su viaje a Irak.

En este sentido, ha recalcado que Washington "perdió la guerra militar y política" y que ahora "también fracasará en las medidas económicas".

Estados Unidos anunció el lunes una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China.

Según Qalibaf, Washington se enfrenta a una retirada en toda la región, y ha puesto como ejemplo los planes de Irak para que salgan del país las fuerzas de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos. "Representa un honor histórico para el gobierno y el pueblo de Irak. Esperamos que esta retirada se lleve a cabo de forma integral, tanto en territorio como en espacio aéreo iraquí", ha incidido.

AVISA DE QUE ISRAEL BUSCA EXPANDIR LA GUERRA A LA REGIÓN

De esta forma, el presidente del Parlamento iraní ha avisado de que Israel busca extender la guerra y ha señalado a Israel como una fuerza hostil para otros países de la zona y ha recalcado el "papel decisivo en el orden regional" que puede jugar Bagdad.

"Es necesario que los países islámicos dejen de lado los debates que generan división", ha indicado y ha puesto de ejemplo el apoyo del chiismo a Gaza durante la ofensiva de Israel contra el enclave palestino. "Chiíes y suníes no solo somos hermanos, sino que también damos la vida por los suníes", ha recalcado, parafraseando al general Qassem Soleimani, asesinado en un ataque estadounidense en 2020 en Irak y convertido en mártir de la causa iraní.

PEZESHKIAN SEÑALA QUE LA GUERRA "LA GUERRA NO SIEMPRE ES LA SOLUCIÓN"

Por su lado, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en una conferencia de líderes en Teherán ha recalcado su mensaje de que Irán si es necesario "luchará" pero que en este contexto "la guerra no siempre es la solución".

"Un nudo que se puede desatar con las manos no debe desatarse con los dientes. Podemos recorrer este camino con prudencia y reflexión, y avanzar hacia la dignidad y el orgullo", ha reflexionado, ofreciendo una visión pragmática sobre la situación que atraviesa el país, después de declaraciones en esta línea sobre que la República Islámica debe promover el fin del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel hace casi seis meses.

En este punto, ha reiterado la importancia del memorando de entendimiento pactado con Washington, incidiendo en que es un "documento de orgullo" para Irán. "En todos los análisis globales, Irán es reconocido como el vencedor en este campo; pero a veces nosotros mismos creamos una narrativa como si hubiéramos fracasado", ha indicado, reconociendo que hay desconfianza hacia Washington pero que hay que dar pasos hacia la paz actuando "con prudencia, reflexión, determinación y previsión". "No tenemos confianza, pero intentaremos superar esta crisis con prudencia", ha zanjado.

Así, Pezeshkian ha recalcado que cuando uno hace una promesa, "debe comprometerse a cumplirla y resistirse a romperla". "Entre las obligaciones divinas, cumplir las promesas es una de las más aceptadas, e incluso los politeístas deben atenerse a ellas", ha señalado, poniendo en valor el acuerdo alcanzado con Estados Unidos en junio.