MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Misión Permanente de Irán ante Naciones Unidas ha rechazado de forma categórica las informaciones publicadas por varios medios estadounidenses sobre presuntos planes iraníes para atacar a altos cargos de la Administración de Estados Unidos con una 'bomba sucia', denunciando que forman parte de una "campaña calculada de desinformación" destinada a fabricar pretextos para perpetrar "nuevas agresiones y crímenes de guerra".
"Las recientes y absurdas acusaciones publicadas por 'The New York Times' en relación con las presas de Irán, junto con la narrativa fabricada por la cadena CNN sobre una supuesta 'bomba sucia', forman parte de una campaña calculada de desinformación diseñada para fabricar pretextos para nuevas agresiones y crímenes de guerra", ha señalado la legación diplomática iraní en un comunicado.
Teherán ha negado en su totalidad estas informaciones "infundadas" y ha advertido de que "ninguna cantidad de propaganda o desinformación puede camuflar una agresión, legitimar crímenes de guerra ni absolver a los responsables de cometer tan atroces crímenes".
Asimismo, la misión iraní ante la ONU ha subrayado que cualquier ataque deliberado contra presas civiles e infraestructuras hídricas constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra, advirtiendo de que quienes ordenen, planifiquen, autoricen o ejecuten este tipo de acciones "tienen responsabilidad penal y deben rendir cuentas de conformidad con el Derecho Internacional".
"Irán ejercerá con determinación su derecho inherente, de acuerdo con el Derecho Internacional, a defenderse contra cualquier acto de agresión", ha concluido el comunicado.
La reacción de Teherán se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera este martes desde Filipinas de que Irán pagará "un precio como nunca antes ha pagado ningún país" si ataca Washington, en referencia a las filtraciones atribuidas a la Inteligencia estadounidense sobre supuestos planes iraníes para atentar contra miembros del Ejecutivo norteamericano en suelo estadounidense empleando armas químicas o material radiactivo.
RUBIO RESTA CREDIBILIDAD A LA FILTRACIÓN
Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, preguntado desde Manila (Filipinas) por las informaciones difundidas sobre los supuestos planes de la República Islámica, ha restado credibilidad a las filtraciones anónimas y ha descartado una amenaza inminente contra Washington.
Rubio, en respuesta a los periodistas, ha asegurado que algunas de sus fuentes de inteligencia mienten "porque se inventan las cosas; afirman tener acceso a información a la que, en realidad, no tienen acceso", mientras que otras fuentes, además de mentir, son delincuentes porque "divulgan información de inteligencia de manera indebida".
El jefe de la diplomacia estadounidense ha rehusado comentar los detalles de esa publicación alegando que "no sabe nada que sea ni siquiera medio cierto" durante una rueda de prensa celebrada en la capital filipina al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Con todo, ha precisado que las agencias de inteligencia estadounidenses analizan a diario múltiples flujos de amenazas y se mantienen en alerta permanente frente a "elementos" vinculados al régimen iraní o a grupos terroristas que buscan dañar a ciudadanos estadounidenses, aunque ha reiterado su plena confianza en la capacidad de detección preventiva de Estados Unidos.