Irán.- AMP.- Israel anuncia su primera ola de bombardeos "contra el corazón de Teherán"

TEHRAN, March 1, 2026 -- This photo taken on March 1, 2026 shows a view of downtown Tehran, Iran. The Iranian government announced a 40-day mourning period after the report of the death of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. - Europa Press/Contacto/Sha Dati

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo el comienzo de una ola de ataques "contra el corazón" de la capital de Irán, Teherán, por vez primera desde el inicio ayer sábado de la operación conjunta con EEUU.

"Por primera vez, el Ejército de Israel está atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia", han anunciado los militares en sus redes sociales.

Este ataque es la culminación provisional de los bombardeos de las 24 horas previas, ejecutados en un primer momento "para establecer superioridad aérea y abrir camino hacia Teherán".

Israel también ha confirmado nuevos bombardeos en el oeste de Irán, comenzando por un aeropuerto de Tabriz, donde ha destruido dos cazas de combate en unas instalaciones que servían también de base militar.

"El ataque se llevó a cabo para perjudicar las actividades de la Fuerza Aérea Iraní y agravar el daño a los sistemas de defensa del régimen", ha explicado el Ejército.