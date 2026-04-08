Irán.- AMP.- Israel anuncia la suspensión de sus ataques contra Irán y asegura que mantiene su ofensiva contra Líbano

Archivo - El ministro israelí de Defensa, Israel Katz. - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la suspensión de sus ataques contra Irán a raíz del acuerdo de alto el fuego durante dos semanas entre Washington y Teherán, si bien ha asegurado que mantiene su ofensiva contra Líbano, a pesar de que Pakistán, que ha ejercido labores de mediación para lograr el pacto, afirmó en su anuncio que el mismo abarcaba a toda la región de Oriente Próximo.

Así, ha subrayado en un comunicado que "en línea con las órdenes de la clase política, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han suspendido el fuego en su campaña contra Irán y están en posición de máxima alerta defensiva, dispuestas para responder ante cualquier violación".

El Ejército israelí ha apuntado además que, antes de suspender operaciones, lanzó una nueva oleada de ataques contra "lanzaderas del régimen terrorista iraní para reducir significativamente y suprimir el alcance de los lanzamientos" y contra "infraestructuras de producción", sin más detalles sobre las ubicaciones de los objetivos atacados en el país asiático.

Por otra parte, ha hecho hincapié en que "las FDI mantienen los combates y las operaciones terrestres contra la organización terrorista Hezbolá" en Líbano, antes de adelantar que lleva a cabo "análisis de la situación" y hacer hincapié en que los militares "siguen operando en todos los frentes para proteger al Estado de Israel y a sus ciudadanos", a los que ha pedido que sigan respetando las instrucciones de seguridad.

De hecho, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, ha emitido varios mensajes en sus redes sociales para reiterar las órdenes de evacuación emitidas durante las últimas semanas en diversas zonas del sur del país.

"La batalla en Líbano continúa y el estado de alto el fuego no incluye a Líbano", ha dicho Adrai, quien ha reiterado que "las FDI continúan operando con fuerza contra las actividades terroristas de Hezbolá".

"Cualquiera que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones o sus medios de combate pone en peligro su vida", ha alertado, antes de reclamar a la población que se dirija a zonas al norte del río Zahrani, aún más al norte del río Litani, territorio que Israel ha amenazado con ocupar en el marco de su última invasión de Líbano.

Asimismo, Adrai ha emitido nuevas órdenes de evacuación para varios puntos en el sur de Beirut y ha insistido en que el Ejército israelí "continúa operando y atacando la infraestructura militar perteneciente al partido terrorista Hezbolá en diversas partes del suburbio del sur (de la capital de Líbano)".

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el martes, a más de 1.500 los muertos y 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya las operaciones israelíes en territorio libanés.