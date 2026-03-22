Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hezbolá multiplican sus ataques

DIMONA, March 22, 2026 -- Emergency responders work at an impact site of an Iranian missile attack in Dimona, southern Israel, March 21, 2026. A missile fired from Iran injured 47 people in the southern Israeli city of Dimona on Saturday night, including - Europa Press/Contacto/Israel Defense Forces

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Irán y las milicias libanesas de Hezbolá han acelerado su operación de lanzamiento de proyectiles contra Israel durante las últimas 24 con una ola de bombardeos que ha dejado, según el último balance del Ministerio de Salud israelí, al menos un muertos y 303 heridos, ocho de ellos graves, la mayoría en el sur del país.

El recrudecimiento comenzó a última hora de la tarde del domingo, en una represalia directa tras un ataque estadounidense al centro de enriquecimiento de uranio de la localidad iraní de Natanz. Caída la noche, Irán respondió con un ataque a gran escala contra Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes, y la ciudad de Arad, en el sur israelí.

Los misiles iraníes acabaron impactando tras lo que parece ser un fallo de los sistemas antiaéreos de defensa israelíes. Las Fuerzas Armadas han informado de que están investigando por qué las defensas antiaéreas no han logrado interceptar el misil balístico en Dimona, donde hubo una respuesta defensiva pero no se logró parar el ataque.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reconocido que ha sido "una tarde muy difícil" por los ataques de Dimona y Arad. Netanyahu ha hablado con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y ha ordenado dar "toda la asistencia necesaria" a nivel gubernamental. "Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes", ha subrayado.

Desde las 06.00 de esta mañana, el Ejército israelí ha confirmado hasta cuatro declaraciones de alerta nacional por ataques de misiles iraníes contra el centro y sur del país, mientras que el servicio de Emergencias israelí ha confirmado por su parte al menos un fallecido en el norte durante un bombardeo de Hezbolá contra, ha informado después la organización libanesa, posiciones militares israelíes empleadas como punta de lanza de las operaciones en el sur de Líbano.

Irán ha anunciado además ataques contra el aeropuerto de Ben Gurion con un nuevo modelo de dron identificado como el 'Arash 2', "más avanzado y destructivo" que los 'Kian' y 'Arash 1' y con un alcance de 2.000 kilómetros, barato, de pequeño tamaño, rápida fabricación y capacitado para evadir radares, según ha declarado un portavoz militar iraní. El Ejército de Israel no se ha pronunciado sobre ello.

De los heridos, ocho se encuentran en estado grave y 29 se encuentran en estado moderado. Desde el comienzo de los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y la consiguiente respuesta iraní, el Ministerio de Salud israelí ha confirmado 4.564 heridos que han necesitado de hospitalización.

ISRAEL COMIENZA UN ATAQUE MASIVO CONTRA LA INFRAESTRUCTURA IRANÍ

Como prometió este pasado domingo el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, Irán ha sido escenario en las últimas horas de ataques israelíes contra sus infraestructuras esenciales. Después del mensaje de Katz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a las autoridades iraníes, a las que ha amenazado con atentar contra sus centrales eléctricas si no reanudan la circulación por el estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas.

"Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, comenzando por la más grande", ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en la plataforma Truth Social.

El ministro del Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, ha confirmado que los ataques han tenido como objetivo instalaciones de transporte y desalinizadoras de agua. Partes de la red de distribución de agua han resultado destruidas.

Paknejad ha querido tranquilizar a la población y asegurado que ahora mismo no hay problemas para garantizar el suministro de combustible a todo el país y ha denunciado que el "enemigo persigue causar sufrimiento a los ciudadanos atacando la infraestructura nacional".

"DESPEDÍOS DE LA ELECTRICIDAD"

La agencia semioficial de noticias iraní Mehr ha respondido a estas amenazas compartiendo un mapa regional con múltiples objetivos de infraestructuras eléctricas en países vecinos con un mensaje: "Despedíos de la electricidad".

Entre los objetivos se encuentra por ejemplo una central eléctrica en Al Jobar, Arabia Saudí, capacitada para producir 4.000 MW; la instalación de petróleo y gas saudí de Ras Tanura; el complejo de gas y desalinización de Jebel Alí, en Emiratos Árabes Unidos; el parque solar Mohamed bin Rashid de Dubái, también en Emiratos, o la central eléctrica y de petróleo de Al Zur, en Kuwait.

Como lleva haciendo desde el comienzo de la guerra de Irán hace poco más de tres semanas, el Consejo de Cooperación del Golfo ha pedido a las autoridades iraníes que se abstengan de atacar la infraestructura regional.

"Reiteramos nuestra condena y repudio a los continuos y flagrantes ataques de Irán contra nuestros países. Los ataques de Irán contra instalaciones petroleras constituyen una amenaza directa para la estabilidad de la región", ha manifestado este domingo.