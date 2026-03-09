Irán.- AMP.- Israel lanza "una oleada de ataques simultáneos" contra Teherán y otras zonas de Irán

Archivo - Un avión de la Fuerza Aérea de Israel (archivo) - Israel Defense Forces / Xinhua News / ContactoPhot

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este lunes "una oleada de ataques simultáneos" contra la capital de Irán, Teherán, y otras zonas del país, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de septiembre por sorpresa junto a Estados Unidos contra el país asiático en plenas negociaciones entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"La Fuerza Aérea ha iniciado una oleada de ataques en tres áreas de forma simultánea", ha dicho el Ejército israelí en un breve comunicado, en el que ha indicado que los lugares bombardeados son Teherán, Isfahán y zonas del sur de Irán.

Horas después ha informado de ataques aéreos contra "decenas de infraestructuras pertenecientes al régimen iraní en varias zonas de Irán".

Entre los objetivos están un cuartel general de drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desde el que operaba vehículos aéreos no tripulados "hacia el Estado de Israel" y almacenaba otros drones preparados para su lanzamiento.

"El esfuerzo combinado para degradar aún más las capacidades de lanzamiento y las capacidades defensivas del régimen continúa en estos momentos, junto con la expansión constante de los ataques contra la infraestructura de producción de misiles balísticos en todo Irán", ha subrayado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.