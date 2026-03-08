New York NY March 6: Vigil for Ayatollah Ali Khamenei in Washington Square Park on March 6, 2026 Credit: Xavier Diaz/AdMedia - Europa Press/Contacto/Xavier Diaz

El Ejército de Israel ha avisado este domingo que hará todo lo que esté en su mano para impedir la inminente elección de un sucesor del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, muerto la semana pasada en Teherán durante un ataque conjunto con Estados Unidos.

La Asamblea de Expertos es el órgano que tiene la misión de elegir al sucesor del ayatolá. Medios oficiales iraníes avanzaban el sábado que la mayoría de sus integrantes ya habían acordado el nombre de su sustituto y tenían previsto reunirse pronto en la ciudad santa de Qom para anunciar al elegido, como muy pronto este mismo domingo, aunque no hay información confirmada sobre este extremo.

En respuesta, el Ejército israelí ha avisado que "el largo brazo del Estado de Israel seguirá persiguiendo al Califa y a cualquiera que intente nombrarlo", según ha hecho saber su portavoz en árabe, Avichai Adraee, en un mensaje en redes sociales.

En el mensaje, el portavoz militar avisa "a todos aquellos que tengan previsto participar en la sesión para elegir al califa: no dudaremos en atacaros también a vosotros".

Poco después de la publicación de este mensaje, la Asamblea de Expertos ha anunciado que la sesión ya ha ocurrido y que la decisión ha sido tomada, según ha hecho saber su integrante Ahmad Alamolhoda, por lo que solo queda un anuncio oficial.

"La Asamblea de Expertos tomó su decisión y eligió al Líder Supremo de la Revolución. La Secretaría General del Consejo anunciará oficialmente el nombre del nuevo guía", ha explicado a los medios iraníes.

Las quinielas a la sucesión de Jamenei incluyen, entre otros, a su hijo Mojtaba, a sus asesores Asghar Hijazi, Ali Lariyani o Sadiq Larijani, así como a Hasan Jomeini, el nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.